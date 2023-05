Francisca desde la comodidad afirma que es “más fiel a su esencia que nunca”

La dominicana Francisca sigue sumando éxitos a su carrera profesional y es que en esta oportunidad posó para la revista ‘Shine’, a quienes además les ofreció una entrevista donde reveló detalles de su vida personal y profesional.

“Más fiel a mi esencia que nunca. Y sigo adelante, como el junco, como dice mi mamá. SHINE BABY SHINE BRILLA MUJER”, comenzó diciendo en la red social de la camarita.

A su vez, la presentadora de ‘Despierta América’ explicó que dentro de cada ser humano es el lugar indicado para encontrar la fuerza para poder continuar adelante y antes de culminar agradeció al equipo de trabajo de la revista, debido al cuidado de cada detalle para la publicación del ejemplar.

“El poder está dentro de nosotros. Gracias @shinemagazinerd por esta belleza de entrevista y trabajo fotográfico, vean la entrevista completa en la cuenta de la revista, tienen el link en su perfil.

Mi querida @evelynbetancourths eres ESPECTACULAR y tu equipo también. ¡Gracias!!”, finalizó el mensaje que acompañó la imagen compartida en Instagram.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar y varios de los usuarios de la red social de la camarita aprovecharon para destacar todo lo que ella ha logrado hasta la fecha, mientras que algunos le llegaron a dejar mensajes positivos y negativos por el actual aspecto de su cabello.

“Estás en tu mejor momento. Sigue brillando y contagiando a otras mujeres a ser más auténticas”, “Esta me hace creer que lo imposible es posible”, “Cuando el pelo de Francisca crezca con esos rizos preciosos como van no sé qué irán a decir los que la critican”, “Pero qué chulería”, “Fantástica”, “Ay NO, ese pelo NO”, “Pura inspiración”, “Un honor vestirte”, “La verdad que las fotos de revista te hacen ver perfecta. Pero eres bella al natural también”, “Tu esencia es lo que te hace brillar”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

La dominicana ofreció una entrevista a la revista y fue publicada el pasado martes, ahí comentó todo lo que ha sido la experiencia en ‘Despierta América’ y que quiere seguir ampliando su familia.

