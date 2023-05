Clarissa Molina se ausenta de ‘El Gordo y La Flaca’; por qué y cuándo regresa

Lili Estefan y Raúl de Molina dieron la noticia en El Gordo y la Flaca: Clarissa Molina se ausentará del programa de Univision por unos días. La dominicana anunció esta semana la ruptura de su compromiso con Vicente Saavedra. ¡No habrá boda! Recordemos que fue en su programa en donde Molina confirmó su futura boda y habló hasta de su vestido de novia. Fue ahí, también, en donde mostró con absoluto orgullo su anillo de compromiso.

Los conductores de El Gordo y la Flaca se sinceraron con sus televidentes y admitieron que aún cuando ellos estuvieron compartiendo con Clarissa en el Upfront de Univision en Nueva York, ésta no les comentó nada sobre su ruptura. Estefan incluso dijo que la noticia los tomó por sorpresa cuando volaban de regreso a Miami.

Lili Estefan tomó la palabra el día de ayer, durante la transmisión de El Gordo y la Flaca. “Ayer ‘Rauli’, justo estando nosotros en medio de un vuelo recibimos la noticia de parte de Clarissa, de que oficialmente su relación, con quien fuera su novio por los últimos dos años, Vicente Saavedra, había terminado”.

Raúl, en conversación con Lili también se mostró conmocionado con esta información, más también sorprendido porque su amiga y compañera en ningún momento les dijo nada. “Clarissa no me había dicho nada de esto. Vicente me caía muy bien… Le deseo todo lo mejor a Vicente y a Clarissa“.

Los conductores aseguraron que de momento Clarissa se encuentra en República Dominicana, viajó a la isla porque ahí se encontraría con su padre, además de integrarse así a las grabaciones de lo que será su nuevo proyecto en el séptimo arte. La joven reportera y conductora de Univision no se ha ausentado del show de espectáculos por su ruptura con Saavedra.

Con esta información confirmamos que la ausencia de Clarissa Molina en el show de Univision es circunstancial y que dentro de poco, la próxima semana, su público volverá a disfrutar de su carisma en el programa junto a Lili y Raúl.

En las redes sociales de Molina pudimos comprobar que ésta en efecto está en su isla natal. Con un mensaje a su público corroboró el inicio de las grabaciones de su nueva película: “Primer día de rodaje como Mara. Amo este personaje, amo este guion y los colegas con quienes estaré compartiendo pantalla. Mi director @frankperozo, “let’s do this!” @zumayacordero @caribbeancinemas. Gracias.”

