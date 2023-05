Óscar de la Hoya le pide a ‘Canelo’ Álvarez que olvide su pelea contra Dmitry Bivol y escoge el nuevo rival del mexicano

Cada vez se hace más complicada la posibilidad de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez tenga su ansiada revancha contra el pugilista Dmitry Bivol, esto debido a que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) informó que no permitirá la celebración de este combate por la prohibición de los atletas rusos a causa de la guerra que se vive en Ucrania.

Ante este hecho el peleador mexicano tiene la necesidad de buscar un nuevo rival con el que pueda tener un combate a finales de año y así poder mantenerse activo para seguir defendiendo su título unificado de los pesos supermedianos.

El reconocido promotor de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hora, decidió enviarle un mensaje al tapatío y aseguró que el mejor contrincante que puede tener el Canelo en este momento es su compatriota Jaime Munguía; este boxeador debutará en la categoría de las 168 libras ante Sergiy Derevyanchenko el venidero 10 de junio.

“Lo que lo detiene es que Canelo no quiere pelear con otro peleador mexicano, lo cual es un poco absurdo. Porque si eres un luchador, eres un luchador. Luchas contra cualquiera que esté arriba. Luchas contra cualquiera que se interponga en tu camino y creerá una gran pelea para ti. Munguía está ahí mismo llamando a su puerta”, dijo ‘The Golden Boy’ en entrevista para Boxing Scene.

De la Hoya aseguró que una pelea entre Canelo Álvarez y Munguía es inevitable debido al amplio crecimiento del peleador mexicano y sostuvo que hará todo lo que sea necesario para que estas dos figuras puedan subir al cuadrilátero y dar una verdadera muestra de buen boxeo.

“Creo firmemente que Álvarez vs Munguía, un enfrentamiento entre mexicanos, es inevitable. El boxeo no ha tenido dos guerreros mexicanos chocando en los últimos tiempos. Álvarez vs Munguía tiene que suceder en un futuro cercano para mantener el boxeo mexicano vivo, próspero y más grande que nunca. Tenemos que mostrarle a la afición que el boxeo mexicano es lo mejor. Canelo y Jaime, en un futuro cercano, creo que puede pasar”, concluyó el promotor.

“Cueste lo que cueste, Jaime Munguia quiere las grandes peleas”, dijo De La Hoya.

Sigue leyendo:

–Timothy Bradley minimiza a David Benavidez y asegura que ‘Canelo’ Álvarez puede vencerlo con facilidad

–Julio César Chávez lanza dura crítica contra Canelo Álvarez que elimina sus aspiraciones de ser el mejor de México: “No va a haber otro como yo”

–Video: ‘Rolly’ Romero se lleva el título superligero de la AMB tras un dudoso nocaut técnico sobre Ismael Barroso