Carlos III conduce un auto que funciona con sobras de vino y queso

El rey Carlos III se ha manifestado como un defensor del medio ambiente y uno de sus lujosos vehículos de lujo funciona con sobras de vino y queso como combustible.

Un Aston Martin que el monarca de Reino Unido ha tenido por más de 50 años fue convertido funcionar con bioetanol E85, que produce en su propiedad del Ducado de Cornualles.

El E85 es una mezcla de 85% de bioetanol elaborado con excedentes de vino banco inglés, suero de queso y 15 % de gasolina sin plomo.

Los ingenieros de Aston Martin no se mostraron muy convencidos de la conversión solicitada por el entonces príncipe. Carlos dijo que, ante una negativa, no conduciría el vehículo. Finalmente, el auto funciona mejor y es más potente con el E85 que con gasolina.

“Hay una gran cantidad de desechos, que es realmente preocupante, que deberíamos poder recuperar de alguna manera y reutilizar”, dijo Carlos III a la BBC en 2021.

El monarca agregó que el negocio de lo que comemos es importante para el impacto ambiental. “Durante años no he comido carne ni pescado dos días a la semana, y no como productos lácteos…si hicieras eso, si más hicieran eso, se reduciría mucho más la presión sobre el medio ambiente”.

La Fuente de Nutrición de Harvard comparte que la producción de alimentos de origen animal tiende a tener mayores emisiones de gases de efecto invernadero que la producción de alimentos de origen vegetal, y los productos lácteos y, en especial, la carne roja, especialmente la carne de res.

Además de la emisión de gases de efecto invernadero, con la producción de carne de res hay un impacto ambiental más profundo ya que criar y transportar ganado también requiere más alimentos, agua, tierra y energía que las plantas.

El interés y acciones de Carlos III por el medio ambiente no es reciente. De acuerdo con Metro, fue en 1968 cuando el entonces príncipe pronunció su primer discurso sobre el tema, dos años antes de un discurso histórico en el que puso al descubierto la amenaza de la contaminación para el mundo natural.

