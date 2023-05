Pandillero mató a la madre de sus hijos en Mother’s Day: hispana hallada en carretera de Nueva Jersey

Gregory Mallard, ex convicto pandillero de 35 años, fue arrestado como sospechoso de matar a la madre de sus hijos, Norelis Mendoza, cuyo cuerpo fue hallado en una carretera de Nueva Jersey luego de pasar varios días desaparecida.

Mallard, presunto miembro de la pandilla 52 Hoover Street Crips, pasó 10 años en prisión por homicidio involuntario agravado. Ahora fue acusado de matar a Mendoza, de 32 años, anunció anoche la fiscal del condado Hudson, Esther Suárez.

Mendoza había sido reportada desaparecida el “Día de las Madres” y tres días después fue encontrada muerta el miércoles en la ruta 440 en Bayonne, cerca de la frontera de Jersey City.

“Nada puede traer de vuelta a Norelis, pero hay una increíble sensación de alivio” Geovanni Molina, primo de la víctima

Mallard, residente de Jersey City, fue acusado de homicidio, posesión ilegal de un arma (vehículo), profanación de restos humanos, obstaculización y manipulación de pruebas físicas, entre otros cargos, detalló NJ.com. Quedó bajo custodia en el condado Somerset. Este crimen está siendo investigado como un acto de violencia intrafamiliar, aunque la fiscalía no brindó detalles sobre cuándo ni cómo Mendoza fue asesinada.

Según los registros judiciales electrónicos y el Departamento Correccional del estado NJ, Mallard estuvo en una prisión estatal desde el 20 de febrero de 2009 hasta el 7 de junio de 2020 por el homicidio de Lawrence Robertson.

Mendoza, madre de dos niños pequeños, vivía en Lindenwold, pero creció en Jersey City, dijeron miembros de su familia. “Nada puede traer de vuelta a Norelis, pero hay una increíble sensación de alivio”, dijo anoche un primo suyo, Geovanni Molina. “La familia quisiera agradecer a todas las agencias de aplicación de la ley involucradas, especialmente a la Oficina del Fiscal del condado Hudson, que hizo un trabajo increíble”.

El primo añadió que Mallard había sido acusado de violencia doméstica contra Mendoza a principios de este año. Él cree que Mendoza en algún momento había solicitado una orden de restricción contra Malllard, pero no estaba seguro de si estaba actualmente vigente.

La víctima había sido vista por última vez cuando dejó a uno de sus hijos con su madre en Montgomery Street el sábado por la noche. La otra hija estaba con la familia de Mallard en ese momento.

Los familiares llamaron a la policía el domingo, “Día de la Madres”, cuando Mendoza no regresó a casa, dijo Molina. Se determinó que había salido con Mallard la noche antes.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en febrero César Santana fue acusado como sospechoso de matar a su ex pareja Luz Hernández, maestra dominicana de un jardín de infantes en Jersey City cuyo cuerpo fue encontrado en una tumba poco profunda en Kearny (NJ) un día después de ser reportada desaparecida.

Estar en una relación abusiva es complicado. El amor, los niños, la familia, la comunidad, el dinero, la seguridad – irse nunca es tan facil.— Office to End Domestic and Gender-Based Violence (@nycendgbv) April 11, 2022

