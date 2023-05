Cinco antecedentes de fuerte racismo en La Liga de España (Video)

El pasado domingo en el estadio Mestalla ocurrió un lamentable hecho de racismo hacia el jugador del Real Madrid Vinícius Jr. por parte de algunos hinchas del Valencia, quienes desde la grada insultaron al futbolista brasileño.

Este evento no es la primera vez que ocurre en el fútbol español, mientras más globalizado se ha vuelto el deporte y cada vez llegan más extranjeros a las ligas europeas, estos hechos siguen creciendo. Acá destacamos algunos antecedentes de fuerte racismo en La Liga de España.

Samuel Eto’o se va del estadio

25 de febrero de 2006 el FC Barcelona visitó al Zaragoza en el Estadio La Romadera, corría el minuto 75 con el encuentro 0-0 y desde la grada se escuchan fuertes insultos hacía el delantero culé Samuel Eto’o.

El camerunés le expresó al árbitro del encuentro que no jugaría más y empezó a caminar hacia la salida. El principal Victor Esquina Torres se negó a que Eto’o saliera del campo y al final fue el entrenador Frank Rijkaard quien lo convenció de volver al campo.

Eto’o abandonó La Romareda sin hacer declaraciones de lo sucedido, el que si habló fue su compañero Ronaldinho, quien expresó que: “Si se hubiera ido, le habría acompañado, seguro. Había que tranquilizarle, pero le habría seguido”.

Incluso Ewerton delantero del Zaragoza, expresó su apoyo al comportamiento de Eto’o. “He jugado muchos años en Alemania, donde hay mucho racismo y nunca lo he sufrido. En cambio, en España sí lo he sufrido, pero no había dicho nada por no llamar la atención. Los árbitros deberían de tener más personalidad para detener los partidos”, indicó.

Nuevamente Zaragoza

Apenas dos semanas antes del terrible episodio a Eto’o, se vivió algo parecido en La Romadera esta vez a Carlos Kameni quien era portero del Espayol. El camerunés fue uno de los primeros jugadores que empezó a quejarse públicamente de ciertos gestos racistas en los campos de fútbol.

“Mi peor momento lo viví en el campo del Zaragoza en mi primer año con el Espanyol. Íbamos ganando 0-1 y me dijeron de todo, hasta el punto de que el árbitro me preguntó si quería que parase el partido, pero me veía con fuerzas para seguir. Dos semanas después de mi episodio volvió a ocurrir con Eto’o, con el baile del mono”, confesó el guardameta en El Larguero.

Bananas al campo

En 2014 durante un encuentro entre el FC Barcelona y el Villarreal, Dani Alves se alistaba para ejecutar un tiro de esquina cuando desde la grada del Estadio de La Cerámica le lanzan al brasileño una banana, haciendo alusión a que era un “mono”.

El jugador restó importancia al suceso e incluso en medio del partido le pegó un mordisco a la banana que le lanzaron y posteriormente en rueda de prensa afirmó que: “Llevo 11 años en España y, durante este tiempo, siempre lo mismo. Hay que tomárselo así. Hay que reírse y tomarse en broma lo que hacen estos retrasados“.

Dura época de los 90

En los años 90 fue de las épocas más fuertes en cuanto a racismo en el fútbol, pues era visto con total normalidad los insultos de este tipo. Los porteros eran los más afectados, ya que están al lado de las gradas los 90 minutos.

En un encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu el arquero Wilfred Agbonavbare vivió un verdadero infierno tras fuertes cánticos racistas hacía él. “Negro, cabrón, recoge el algodón” era el mensaje que los hinchas del Real Madrid lanzaban al guardameta contrario. Las imágenes fueron grabadas por las cámaras de TV y no hubo ningún tipo de sanción.

Iñaki Williams lo tiene más que claro

Antes de que Vinicius estuviera en el ojo del huracán y fuera arremetido en cada campo de España con insultos racistas, Iñaki Williams de Athletic Club de Bilbao era el que jornada tras jornada recibía fuertes insultos por su color de piel.

Incluso en 2020 la Fiscalía de Barcelona solicitó dos años de cárcel y una multa por $6,000 dólares a dos aficionados del Espayol que fueron identificados por hacer gestos de mono justo al momento de que Iñaki Williams entró al campo de juego.

El nacido en España, pero que representa a la selección de Ghana, mostró su solidaridad hacía Vinícius Jr. en un Tweet expresando que “El racismo es inadmisible en cualquier circunstancia, en el fútbol y en la sociedad. Acabemos con esto. No al racismo”.

