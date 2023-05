El grupo Camila se sincera y dice: “Extrañábamos muchísimo a Samo”

Camila anuncia sus próximas presentaciones en México con la alineación original, pues luego de 10 años de su separación, Samo regresa y al igual que Mario Domm y Pablo Hurtado coinciden en estar en el momento perfecto para su reencuentro, argumentando que los años sirvieron para olvidar los problemas que los alejaron hace una década.

“Estamos en un momento bonito, genuino y de mucho amor entre los tres”, asegura Mario.

“Teníamos que pasar un tiempo donde ya los problemas que alguna vez tuvimos quizá, que ni los recuerdo, dejaran de tener importancia, porque la verdad es que no hubo ningún problema grave, simplemente fue un cansancio y creo que se tomó un espacio correcto.

“Y hoy lo veo mejor que nunca, el señor canta mejor que nunca y lo extrañábamos muchísimo porque, además de que es un increíble músico, cuenta unos chistes chin… y se estaba desangelando esta banda sin él”, añade entre bromas.

“Creo que todo sucede justo en su momento, que todo es perfecto. De repente queremos correr o de repente queremos decidir cosas y la vida pasa por encima de nosotros y nos lleva a lugares donde debemos y tenemos que estar, y no es si queremos o no.

“Camilia es una misión de vida que nos pusieron en las manos; en el momento que ya no estábamos juntos fue un momento para crecer también como artista y como ser humano”, completa Samo.

Pablo reconoce que el crecimiento personal de cada uno con sus experiencias de vida, los hicieron valorar el tiempo juntos permitiendo esta reunión.

“En estos 10 años los tres hemos crecido como personas, hemos madurado, hemos entendido y aprendido del pasado y nos hemos dado cuenta también con el tiempo de cómo extrañábamos la magia que existía cuando estábamos los tres. Pasando el tiempo pones en perspectiva las cosas y dices ‘¡por qué no volverlo a intentar!‘”, indica.

“Hoy me siento con voz y voto. Me siento contento de poder compartir todos esos 10 años de aprendizaje ahora con mis compañeros, con Mario y con Pablo. Creo que hoy estamos más fuertes que nunca», agrega el cantante veracruzano.

Camila ya está preparando su nuevo material discográfico que prometen será con la misma esencia, pero con mayor madurez y del que ya se escucha el sencillo «Fugitivos», además pronto anunciarán las fechas para su tour por todo América.

