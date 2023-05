Cazzu deja al descubierto su pancita de embarazada: así crece el bebé que espera con Christian Nodal

Cazzu está en uno de los momentos más dulces de la vida y ha decidido compartir con su público cómo va creciendo su embarazo. La cantante argentina ha posado desde su cuenta de Instagram con un atrevido vestido negro que deja al descubierto su pancita.

En la galería de imágenes se observa la grande que está su barriguita de embarazada y hasta se aprecia en una de ellas su mano y la de Christian Nodal acariciando al bebé que están por recibir.

Se desconoce cuántos meses tiene Cazzu, por lo que no sabemos cuál es la fecha estimada del nacimiento del bebé. Tampoco se conoce si viene en camino una niña o un niño. La pareja ha sido muy reservada con estos temas, tanto que se dice que esperaron hasta pasar los 3 meses de gestación para hacer el anuncio formal al mundo, pues es el tiempo que se recomienda para asegurarse de que todo está bien.

Estas tiernas fotos de la cantante argentina han causado sensación en Instagram. Cientos de fanáticos y amigos le han dejado sus mensajes de amor ante esta muestra del bebé que está esperando.

Nodal sin tatuajes

Poco después de que la linda pareja anunciara que están a la espera de su primer hijo Christian Nodal anunció que se quitaría algunos de los tatuajes de su cara, pues le gustaría que el bebé que viene en camino lo viera sin ellos.

En su visita al podcast ‘Escuela de Nada’, conducido por los venezolanos Nacho Redondo, Chris Andrade y Leo Rojas, Nodal confeso que ya inició el proceso para borrar algunos de los tatuajes de su rostro.

“A mí me dolió muchísimo más que ponérmelos. Lo bueno es que es menos tardado el dolor, me tardó como 15 minutos, pero es muy doloroso, es un proceso muy doloroso y también es muy cansado: obviamente tienes que estar con cremitas, cuidándote del sol, yo que no soy nada de eso de cuidarme la cara”, fue parte de lo que dijo Nodal sobre este tema.

Sigue leyendo: