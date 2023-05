Christian Nodal confiesa que fue él y no Cazzu quien experimentó los típicos malestares del embarazo

A pocos meses de convertirse en papá primerizo, Christian Nodal revela cómo ha vivido el proceso de la dulce espera de su bebé y confiesa que fue él y no Cazzu quien experimentó los típicos malestares.

En entrevista para “Hoy”, el cantante señaló que en los primeros meses del embarazo su estómago fue el que más sufrió, al punto de acudir a que un doctor lo revisara, hasta que finalmente la cantante le anunció que estaba embarazada.

“Al inicio me pasaba que llegaba a ciertos lugares y empezaban los aromas y sí me daban un poco de náuseas, pero eran más los mareos. Yo me empecé a asustar y hasta fui al médico a ver si no tenía algo. Todos me molestaban y me decían que estaba embarazado y pues finalmente sí fue así”, dijo Christian según reportó Mezcalent.

En otras cosas, el intérprete de «Botella Tras Botella» afirmó que no le importaría si su bebé quiere dedicarse a la música en un futuro, pues lo más importante para él es que sea feliz independientemente del camino que elija.

La celebración de Nodal

El joven cantante está muy feliz con el embarazo de Cazzu. Éste será su primer bebé y aunque en entrevista con Franco Escamilla aseguró que no tiene intención de revelar el sexo del bebé, por un descuido, previo de él, muchos creen que Nodal será papá de una niña.

Sin embargo, dejando de lado los rumores y demás, él interprete está también agradecido con sus fans por todo el cariño que le envían tanto a él como a su pareja, en estos momentos de suma felicidad. Por esta razón les dedicó las siguientes palabras: “A todos los fans de corazón, que siempre están para mí, que siempre están apoyando, darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo”.

El cantante también habló sobre su vida junto a Cazzu, la paternidad y muchos aspectos de su carrera musical en una entrevista reciente con Franco Escamilla en “Tirando Bola”, en donde hasta recordó su conflicto con el cantante J Balvin.

