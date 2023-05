Cubano Randy Arozarena afirma que jugar el Clásico Mundial con México le sirvió para brillar este año en la MLB

En medio de una de las mejores temporadas ofensivas de su carrera en Grande Ligas, el cubano-mexicano Randy Arozarena confesó que haber jugado el Clásico Mundial de Béisbol con México le ha servido para ser una de las piezas fundamentales de los Tampa Bay Rays para liderar la División Este de la Liga Americana.

El jardinero confesó que se apoyó en el mencionado torneo para llevar a cabo un plan de trabajo que le permitiera mejorar el contacto y aprovechar su poder. “Pude ejecutar en el Clásico lo que en la temporada baja pensaba. Qué lanzamientos me hacían daño, en qué conteo puedo hacer swing y en cuál no. Esto lo he trasladado a la temporada 2023 para ayudar en este gran inicio del equipo“, expresó en una entrevista a la Agencia EFE.

Asimismo, Arozarena confesó que el trabajo mentan ha sido lo que más le ha ayudado en su rendimiento para poder llevar su average a .311 con 11 jorones, 39 carreras impulsadas, 34 anotadas, 6 bases robadas y un OPS de .959 (antes del juego de este viernes) con lo que ha podido ayudar a los Rays a lograr tener una récord de 37-15 que lo hace líderes del Este de la Americana.

“Lo que me ha ayudado es seguir una rutina y la parte mental. He mejorado porque he sabido cómo se maneja el negocio y cómo me pitchean, algo que no hacía antes. Eso me ha ayudado a calmarme en el plato y hacer una rutina de forma constante”, explicó el nacido en La Habana.

Por otra parte, el pelotero de 28 años se refirió al cariño mutuo que hay entre él y los fanáticos mexicanos, algo que le ha servido de inspiración puesto que siempre recibe el apoyo a cada estadio de Grandes Ligas que va.

“Es increíble el apoyo que siento y me han dado los mexicanos. Cada vez que salgo a un campo nuevo todos los mexicanos me apoyan y gritan, me dan felicidad. Quiero sentir ese apoyo cuando regrese a México. Se siente lindo que te reconozcan por la persona que soy”, dijo el novato del año de la Liga Americana en 2021.

El cubano afirmó que a pesar de que su actuación en el Clásico Mundial de Béisbol mediatizó su carrera en el mundo, pero sobre todo en México, se mantiene humilde para no perder el piso y seguir destacándose en el diamante.

“Randy siempre va a ser Randy en todos los aspectos. El éxito es momentáneo, los valores los aprendí desde chico. Lo que hago lo hago de corazón. Cuando lo hago con el corazón lo hago natural y es el éxito que tengo”, concluyó.

