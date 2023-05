Gobernador de Nueva Jersey nombra Taylor Swift al sándwich oficial del estado

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, bautizó con el nombre de Taylor Swift al sándwich oficial del estado de jamón, huevo y queso.

Swift recorre el país con su gira “The Eras Tour” con entradas agotadas. La cantante visita Nueva Jersey y tiene tres presentaciones en el MetLife Stadium en East Rutherford durante el fin de semana.

Previo a los conciertos, el gobernador Murphy hizo el nombramiento del sándwich estatal en un gesto “Swiftie” para hacer sentir bienvenida a la cantante. “Te hemos estado esperando y hubiera sido un verano cruel sin ti”, dijo el gobernador.

“Taylor Swift Ham, Egg, and Cheese”, es como se declaró al sándwich oficial del estado de Nueva Jersey.

“En Nueva Jersey, tenemos la reputación de una gran guerra entre el jamón Taylor y el rollo de cerdo”, compartió el gobernador en un video a través de Twitter.

Welcome to New Jersey. We’ve been waiting for you, @taylorswift13.

In honor of Taylor Swift bringing The Eras Tour to @MetLifeStadium, I am declaring the Taylor Swift Ham, Egg, and Cheese the official state sandwich. pic.twitter.com/ilOSvUVGl6

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 25, 2023