Donald Trump criticó nuevamente a DeSantis: esta vez cuestionó su manejo de la pandemia en Florida

A través de un video de campaña publicado este jueves, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter en contra del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien este 24 de mayo oficializó su pretensión de llegar a la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales en EE.UU. el próximo año.

En esta ocasión, Trump cuestionó el manejo de la pandemia en Florida por parte de DeSantis.

El ex presidente de EE.UU. recalcó el hecho de que Florida, estado que preside DeSantis, fue el tercer estado con más muertes por la pandemia de COVID-19. “Hasta Cuomo (Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York) lo hizo mejor. Él era el número cuatro”, acotó.

De acuerdo con un artículo del portal de noticias The Hill, los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) corroboran la afirmación de Trump: Florida, efectivamente, fue el tercer estado con más muertes causadas por COVID-19 en el año 2021, por delante del estado de Nueva York.

No obstante, The Hill también reseñó que la tasa de muerte por cada 100,000 habitantes durante 2021 en Florida no fue la más alta del país. Específicamente, Florida quedó en el lugar 18.

Sin embargo, el manejo de la pandemia por parte de DeSantis recibió varias críticas en el pasado. Un artículo de CNN publicado en diciembre de 2020 reseñó varias críticas de oficiales sanitarios hacia la administración de DeSantis.

Uno de los errores más comunes que se le achaca a DeSantis es el haber ordenado la cuarentena de las personas, así como el cierre de todos los negocios (a excepción de los esenciales) en Florida en abril de 2020, más tarde que otros gobernadores de EE.UU.

DeSantis también fue criticado por levantar la cuarentena a finales de 2020, cuando el número de casos y de hospitalizaciones era más elevado.

Recientemente, Trump aseguró que DeSantis era un candidato “totalmente inelegible” a la vez que elogiaba la candidatura del congresista republicano Tim Scott.

Queda por ver si DeSantis empieza a remontar en las encuestas ahora que ha oficializado su candidatura, pues en varias ocasiones su popularidad quedaba por debajo de Trump y del actual presidente de EE.UU., Joe Biden.

Sigue leyendo:

– Ron DeSantis considera perdonar a los involucrados en el asalto al Capitolio, incluyendo a Donald Trump, si es electo presidente

– Donald Trump elogió al candidato republicano Tim Scott y aseguró que es mejor opción que Ron DeSantis

– Senador republicano no cree que Donald Trump pueda ganar otras elecciones generales