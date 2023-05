Piden $5.5 millones de dólares por la casa donde se grabó parte de ‘The Brady Bunch’

Otra propiedad relacionada a producciones de Hollywood ha entrado al mercado de bienes raíces. Los fanáticos millonarios de la serie de los años 70, ‘The Brady Bunch’, ahora podrán comprar la residencia donde vivían sus progragonistas.

Se debe recordar que ‘The Brady Bunch’ estrenó en 1969 y su historia se centraba en un hombre y una mujer que tenía tres hijos cada uno. Esta pareja se une y crea una gran familia con la que vivirán muchas situaciones graciosas y retadoras.

La gran familia, en la ficción, vivía en 4222 Clinton Way, ubicada en un sitio no identificado de Los Ángeles. En la vida real esa propiedad se encuentra en 11222 Dilling St. en Studio City. Esta casa en venta no fue el lugar donde se grabó mayor parte de la serie, solo se grababa su fachada para situar a los espectadores visualmente.

Realmente la serie se grababa en uno de los estudios de Paramount Pictures en Hollywood. Del diseño del set de grabación se encargaron William Campbell, Bill Ross y Pierre Ludlum. Sin embargo, la cadena televisiva HGTV compró esta casa en 2018 por $1.6 millones de dólares.

HGTV decidió a seis de los actores que fueron parte del elenco de ‘The Brady Bunch’ para grabar ‘A Very Brady Renovation’, una serie que significó el reencuentro de los actores y el desarrollo de un gran proyecto de renovación.

El objetivo era convertir el interior de la casa en la réplica exacta del set de grabación que se diseñó para la serie en Paramount Pictures, querían que la propiedad dejara de ser solo la fachada. Tras la remodelación el precio de la propiedad se elevó a $5.5 millones de dólares.

Originalmente esta propiedad se construyó en los años 50 por el arquitecto Harry Londelius y en ese momento se hizo pensada para el ingeniero Luther B. Carson y su esposa, Louise Weddington Carson.

La casa que conoció Carson tenía solo 2,477 pies cuadrados, pero ahora ha llegado a 5,140 pies cuadrados distribuidos en cinco habitaciones, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

