Hombre es condenado a cadena perpetua por asesinato de presentador de radio de Michigan y por haber agredido a su familia

Un hombre de Detroit, identificado como Arthur Williamson, fue condenado a cadena perpetua por haber asesinado a un presentador de noticias de radio, así como por haber asaltado a su familia. Así lo informó la agencia de noticias Associated Press.

El presentador de noticias fue identificado como Jim Matthews, quien fue asesinado en su hogar, en Chesterfield Township, Michigan, en septiembre del año 2022. Antes de su muerte, Matthews se desempeñaba como presentador del programa Newsradio 950, de WWJ-AM.

El veredicto fue dictado por el juez de circuito del condado de Macomb, James Biernat, quien aseveró que Arthur Williamson era “la encarnación del mal” durante la enunciación de la sentencia este jueves, según reseñó el portal de noticias The Detroit News.

Williamson decidió no declarar al momento en que se le preguntó si se consideraba culpable o inocente. La omisión de declaración, de acuerdo con Associated Press, no es una admisión de culpabilidad, pero es usada como tal al momento de la sentencia.

Por el suceso, Williamson fue acusado de asesinato en primer grado, asalto con intención de asesinato y secuestro ilegal.

La agencia de noticias Associated Press relató que Williamson, de 55 años de edad, era amigo de la novia de Matthews, Nichole Guertin, quien testificó que el asesino fue a su casa para fumar crack mezclado con cocaína y llevar heroína.

Guertin testificó que cuando se rehusó a participar en esta actividad, Williamson la ató, le cortó la garganta y le amarró las muñecas y los tobillos, según reportó The Detroit News.

Al momento en que Matthews llegó a la casa, Williamson lo golpeó con un martillo y lo apuñaló.

Guertin logró escapar de la casa, acompañada de su hija de 5 años de edad, y pidió ayuda. Su otro hijo, de 10 años de edad, también fue rehen de Williamson, pues recibió un golpe en la cabeza con un martillo y fue atado dentro de un armario de ropa.

Los funcionarios policiales, al llegar a la escena, encontraron el cadáver de Matthews ensangrentado y moretado.

El juez Biernat dijo, al momento de impartir la sentencia, que “Lo único que es increíble es que no los hayas matado a todos“.

