Tom Brady niega tener la intención de salir del retiro y volver a jugar en la NFL

El considerado mejor jugador de la historia de la NFL, Tom Brady, aseguró este jueves que no existe la posibilidad de que vuelva a jugar en la temporada 2023.

“Estoy seguro de que no volveré a jugar. He tratado de dejar eso en claro y odio seguir profesando eso porque ya se lo he dicho a la gente muchas veces“, indicó Brady, que se retiró del fútbol americano en febrero de este año.

Esta afirmación se debe al rumor que corrió la semana pasada, y que indicaba que el siete veces ganador del Super Bowl volvería a jugar como quarterback en Las Vegas Raiders.

Esto teniendo en cuenta que Brady está a punto de convertirse en propietario minoritario de los Raiders.

Vale destacar que el equipo de Las Vegas contrató para esta temporada al mariscal de campo Jimmy Garoppolo, quien fue sometido a una cirugía para corregir una lesión que sufrió en el pie. Esto generó que se le incluyera en su contrato una clausula en la que aceptaba la responsabilidad de la disminución de sus capacidades, o incluso, de no poder jugar por la lesión.

Tom Brady también confesó que disfruta de su retiro de las canchas, y de ver el fútbol americano desde afuera.

“Ahora que ya no estoy afiliado a ningún equipo aún tengo fuertes lazos con un par de equipos, tengo algunos amigos en los Dolphins que realmente me gustan. No pienso volver, pero apoyo a mis amigos para que les vaya bien, y varios de ellos juegan para Miami”, aclaró.

Tom Brady también dijo que para la temporada 2024 empezara a desempeñar su rol como comentarista principal de la cadena Fox Sports con la que firmó un contrato por los próximos 10 años a cambio de 375 millones de dólares.

El expasador, quien recibirá un homenaje en la semana uno de la temporada 2023 en el estadio de los New England Patriots, equipo con el que ganó seis de sus siete anillos de Super Bowl, aprovechó para reconocer lo emocionado que está por ese evento.

Con información de EFE.

