Dos ancianos fatalmente arrollados: uno caminando y el otro en bicicleta; van 91 muertos en accidentes viales en Nueva York este año

Dos ancianos de 73 años murieron el miércoles con horas de diferencia, arrollados en El Bronx y Brooklyn, elevando a 91 las víctimas en accidentes viales en lo que va de año en NYC.

El conteo fatal fue denunciado por el grupo de defensa Transportation Alternatives.

Teddy Orzechowski murió el miércoles alrededor de las 11:05 p.m., tras pasar 19 días hospitalizado luego de que su bicicleta fuese golpeada por el conductor de una camioneta SUV en Greenpoint, Brooklyn.

El septuagenario conducía su bicicleta eléctrica hacia el oeste en Driggs Ave. cuando un hombre de 62 años que conducía un SUV Infiniti QX6 2017 hacia el sur en Monitor St. lo golpeó en el cruce de la intersección, alrededor de las 4:22 p.m. el 12 de mayo.

Paramédicos llevaron a Orzechowski al Elmhurst Hospital Center, donde inicialmente se encontraba en condición estable, pero luego murió. El conductor de Infiniti resultó ileso en la colisión y permaneció en la escena. No se presentaron cargos contra él de inmediato y la investigación sigue en curso.

También el miércoles un peatón fue atropellado fatalmente por el conductor de una camioneta en El Bronx.

La víctima caminaba en el carril derecho hacia el sur de Hutchinson River Parkway cuando fue golpeado por el conductor de un Chevrolet Silverado 2011 cerca de Tremont Ave. alrededor de las 12:50 p.m. del miércoles, dijo la policía.

Sufrió graves lesiones en el pecho. Paramédicos lo llevaron de urgencia al Jacobi Medical Center, pero no pudieron salvarlo. El joven de 24 años que conducía la camioneta no fue acusado al momento, aunque la policía aún investiga el incidente, acotó Daily News. Los nombres de los implicados no fueron divulgados.

Esta semana también falleció el mexicano Edgar José Torres Hernández (35) en un hospital en Brooklyn (NYC), donde estuvo varios días recluido luego de que su bicicleta fuese golpeada por un auto SUV.

Adicional a la violencia armada los accidentes de tránsito son otro gran reto para el alcalde Eric Adams. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, ciclistas y automovilistas con una meta de cero muertes para 2024.

En 2023 además de ciclistas varios peatones han muerto arrollados en NYC, incluyendo tres una misma noche a principios de abril, uno de ellos un hispano de 62 años en East Harlem.

Las autoridades de Nueva York recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen con exceso de velocidad y/o se pongan al volante bajo efectos del alcohol.