Promotor de David Benavidez desmiente a Eddy Reynoso y muestra el mail que le envió para pelear contra Canelo Álvarez

El promotor del boxeador mexicano David Benavidez, Sampson Lewkowicz, decidió desmentir públicamente a Eddy Reynoso por las declaraciones en las que aseguraba que no había recibido ninguna oferta por su parte para tener una pelea entre Benavidez y el actual campeón unificado de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Reynoso, quien se desempeña como entrenador y manager del Canelo, había asegurado que en ningún momento recibió la petición de la oferta millonaria que le propuso Lewkowicz para poder llevar a cabo este combate que muchos especialistas del mundo del boxeo están pidiendo.

Ante este hecho, el promotor de Benavidez decidió colocar a través de su cuenta en la red social Instagram una fotografía en la que se puede ver claramente el correo electrónico que envió el promotor de Benavidez a Reynoso para formalizar el combate y quedar únicamente a la espera de la reacción por parte del pugilista azteca y su manager.

“Estimado Eddy Reynoso: Dado que has elegido exponer nuestras negociaciones para que David Benavidez se enfrente a Saúl “Canelo” Álvarez, en público, me veo obligado a corregir algunos errores que cometiste al afirmar que no has recibido ninguna oferta”, dice el texto colocado por Lewkowicz.

Asimismo se muestra que la fecha en la que fue enviado el correo fue el propio lunes 29 de mayo en horas de la tarde, lo que confirma que el mensaje y la petición de combate sí fue realizada formalmente.

“El lunes 29 de mayo a las 4:45 pm les envié un correo electrónico. Con la que, estoy seguro, sería una de las ofertas más lucrativas de la carrera de Canelo, para enfrentar a Benavidez”, agregó.

Para finalizar, Sampson Lewkowicz manifestó sentirse ofendido por las palabras de Reynoso e incluso volvió a preguntar si tenía la dirección de correo electrónico correcta porque llegó a pensar que había anotado mal alguno de los caracteres.

“Ten en cuenta que, de hecho, tienes una oferta considerable para enfrentar a Benavidez, y debo decirte que me ofende tu afirmación de que estoy fantaseando con hacer que esta pelea suceda. Aparentemente, todo lo que necesitas hacer es proporcionar una dirección de correo electrónico que funcione”.

