Aumentan el número de citas diarias a indocumentados para asilo en EE.UU. a través de la app CBP One

La Administración Biden informó esta semana que ha aumentado el número de citas diarias disponibles para solicitudes de asilo a través de la aplicación móvil CBP One.

Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, indicó este jueves que seguirán ampliando la cifra, tras el fin el 11 de mayo pasado del Título 42, regla que facilitaba las expulsiones exprés bajo el argumento de la pandemia.

A juicio del portavoz gubernamental, lo anterior refleja el compromiso del Gobierno de Biden de seguir ampliando las vías legales para los migrantes, a través de herramientas seguras y ordenadas.

El Gobierno aumentó a 1,250 el número de citas diarias disponibles a través de la aplicación. A principios de mayo, la cifra de citas subió de 740 a 1,000 cupos disponibles para los migrantes que esperan en México para ingresar a EE.UU.

Aproximadamente, las autoridades migratorias estaban atendiendo unas 20,000 citas al mes. A partir de ahora, esperan duplicar la cifra o procesar 40,000 citas en ese periodo.

CBP One está disponible para personas de cualquier nacionalidad que apliquen mientras se encuentran en el centro y norte de México, y busquen entrar por vía terrestre.

Los indocumentados que busquen una cita para asilo en Estados Unidos, deben registrarse a través del sistema para programar una.

Funcionarios de la Administración Biden han sido enfáticos en que los extranjeros que no tengan visa, ni patrocinador, ni causa legal para ingresar al país y no utilizan la aplicación CBP One, serán deportados de manera expedita. Incluso podrían ser castigados con hasta cinco años de veda en el ingreso a EE.UU. bajo otras reglas como Título 8.

Las autoridades migratorias estadounidenses buscan incentivar la migración legal con iniciativas como CBP One.

A principios de año, el Gobierno de Biden anunció que aceptará a más de 30,000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití como parte de una expansión del programa por el que ya concede actualmente permisos humanitarios a venezolanos.

A la par, oficiales deportarán a México a quienes crucen la frontera sin permiso.

Para activistas como Enrique Lucero, director de asuntos migratorios de Tijuana, el incremento anunciado no tendría gran impacto en los procesos en vista de la cantidad de indocumentados que esperan por una cita.

“No es la gran cosa”, indicó el encargado a Associated Press. “Sigue siendo muy bajo y no es suficiente para la demanda acumulada“, añadió.

Hasta el lunes pasado, unos 20,000 inmigrantes permanecían en más de 130 refugios en el norte de México, según estimados de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas.

Adicional, unos 1.6 millones de solicitantes de asilo aguardan por una audiencia en corte para defender sus casos, según datos del 2022 del centro de investigación TRAC de la Universidad de Syracuse en Nueva York que cita Telemundo.

Sin embargo, tras el fin del Título 42, los datos apuntan a una caída sostenida de las detenciones en la frontera. También se calcula que el número de personas esperando del otro lado de la frontera sur ha disminuido.

Las últimas cifras disponibles arrojan que la Patrulla Fronteriza ha realizado unas 3,000 detenciones de personas que intentaron cruzar ilegalmente al país, la cifra más baja desde el inicio de la Administración Biden en 2021.

Sigue leyendo:

México busca que inmigrantes soliciten asilo a través de una aplicación similar a CBP One

Cientos de migrantes piden en la frontera norte de México que no se elimine la aplicación CBP-One para entrar de forma legal a EE.UU.

Juez federal prohíbe al Gobierno de Biden liberar sin cita de corte a migrantes que crucen la frontera tras fin del Título 42