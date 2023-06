“Adiós capitán”: Reaccionan los jugadores del Real Madrid ante salida de Karim Benzema

Luego que este domingo se confirmara que el delantero francés Karim Benzema dejará el Real Madrid, varios jugadores del equipo tomaron las redes sociales para expresar su apoyo hacia él y recordaron los momentos vividos durante su estancia en el club Blanco.

Eder Militao, Nacho, Eduardo Camavinga y Rodrygo Goes, fueron algunos de los jugadores del Real Madrid que no dudaron ni un segundo en dedicarle una publicación para Benzema.

En el caso de Rodrygo, el extremo brasileño realizó una emotiva publicación donde recordaba como de niño soñaba con jugar junto al atacante en el terreno y al final no solo se hizo realidad sino que hasta ganaron una UEFA Champions League.

“KB9!!! Muchas gracias por todos los momentos que pudimos vivir juntos! Gracias por cada lección, cada gol, asistencia, títulos que ganamos juntos y hasta por el privilegio de ser parte de tu Balón de Oro“, escribió el brasileño Rodrygo Goes en su cuenta oficial de Twitter.

“Escribir esto parece un sueño lejano para el Rodrygo de 10 años atrás, que se despertaba los sábados para ver jugar al Real Madrid. Fuiste parte de muchos sueños de mi vida, personal y profesional. Hoy solo puedo desearte mucha suerte y mucha felicidad siempre. Eres una referencia!!!”, añadió.

En la misma línea de agradecimiento se expresó su compatriota Èder Militao. “Gracias Karim! Tu bonita historia aquí en el Real Madrid será eterna. Me guardaré tus consejos, cariño y respeto. Quiero desear lo mejor para ti y tu familia. Eres una leyenda del fútbol, ​​del Real Madrid!”, escribió junto a fotos con Benzema.

También agradeció la ayuda que le ha prestado desde su llegada al Real Madrid el centrocampista francés Eduardo Camavinga a Karim. “Gracias por todo lo que has hecho por mí en los últimos 2 años, por los consejos de hermano mayor que me has dado y por acogerme bajo tu ala cuando llegué. Te estaré eternamente agradecido. Te deseo a ti y a tu familia todo lo mejor para el futuro. La gente no lo olvidará, ha sido un honor. Leyenda”, escribió.

Otros como Dani Ceballos, quien recordó que Benzema ese jugador que juega “para gente que le gusta el fútbol” o Dani Carvajal, quien le agradeció cómo capitan del equipo, también formaron parte de la despedida.

Aunque es oficial la salida de Benzema del Real Madrid su futuro no se encuentra decidido. Sin embargo, todo apunta a qué aceptará una oferta por más de $200 millones de dólares proveniente de un equipo de Arabia Saudita.

Sigue leyendo: