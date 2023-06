Lili Estefan estuvo ausente en ‘El Gordo y La Flaca’ y explicó que tuvo un percance de salud

Esta semana el programa ‘El Gordo y La Flaca‘ se vio sumergido en ciertos cambios, debido a que los conductores habituales no estuvieron presentes como de costumbre y es que Raúl de Molina se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Grecia, mientras que Lili Estefan se vio en la obligación de faltar un día.

El actor Danilo Carrera y Karina Banda estuvieron como conductores del programa para seguir llevando contenido de entretenimiento a la audiencia que de lunes a viernes se mantiene activa a la misma hora para no perderse los detalles de la vida de los famosos.

Sin embargo, lo más llamativo fue que Lili no estuviese presente y a muchos les pareció un poco extraño. Por ello, lo llegaron a consultar en el perfil de la red social de la camarita, aunque fue hasta el día siguiente cuando ella misma explicó lo ocurrido.

“Yo ayer no estuve aquí presente porque estaba básicamente con la cara mal, complicada, por algo alérgico, por algo que toqué, que comí”, le comentó a Chiquinquirá Delgado tras comenzar el programa.

La sobrina de Emilio Estefan se sintió agradecida por la compañía que tuvo de la venezolana. Por ello, compartió una publicación en la red social de la camarita para agradecerle por lo bien que se sintió con ella tras conducir el programa juntas.

“Gracias, Chiquinquirá Delgado por acompañarme siempre. Te quiero, ‘El Gordo y la Flaca’ y te espero mañana”, escribió en Instagram.

Delgado aprovechó la oportunidad para manifestar lo agradecida que se siente cada vez que le mencionan que debe asistir al programa. Además, destacó que tenía mucho sin pisar ese estudio y considera que es muy divertido para ella.

“Tenía mucho tiempo sin venir, se me había olvidado lo que uno se divierte acá, ¿Sabes lo que me encanta de venir cuando no está Raúl? Que podemos echarle broma y no está para que se defienda”,

Sigue leyendo:

· Chiquinquirá Delgado a sus 50 años muestra un atrevido escote tras posar junto a Lili Estefan

· Lili Estefan habla de sus momentos no tan felices al lado de Raúl de Molina en “El Gordo y la Flaca”

· Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se robó las miradas con un sexy y atrevido look por una buena causa