Refugios fronterizos reportan un aumento de hombres que migran solos con sus hijos a Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades migratorias de México, los albergues en la frontera Sur mexicana han reportado un incremento del 10% hombres que están migrando solos a Estados Unidos. Lorenza Obdulia Reyes Núñez, directora del albergue Todo por Ellos, en la frontera con Guatemala, destacó que uno de los factores es que las esposas ahora se adelantan y los hombres migran con los pequeños para alcanzarlas en el Norte.

Según los reportes, este nuevo aspecto en la migración del Sur al Norte es caracterizado por personas de origen venezolano y guatemalteco. “Es Usual es que venga la mamá sola con el niño, pero hombres no. Pero ahora sí están viniendo. De los países de donde están viniendo son de Guatemala y Venezuela”, dijo la directora a la agencia de noticias EFE.

Muchos de los inmigrantes que llegan con sus hijos no suelen contar con dinero para pagar un hotel o un hospedaje, por lo que muchos se quedan en situación de calle o se refugian en los albergues. Esto sería causado por no contar con los fondos suficientes o no hallar quien cuide a sus hijos mientras buscan trabajo o sustento para continuar su viaje a Estados Unidos.

Esta misma semana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que la cifra de menores de edad migrantes que cruzaron entre los meses de enero y abril la selva del Darién, en Panamá, se multiplicó por ocho veces, en comparación con el mismo período de 2022. De acuerdo a un informe, las cifras llegaron a números récords de más de 25,000 menores.

El organismo internacional instó a la sociedad y al Estado a unirse en un esfuerzo conjunto para asegurar que todos los niños y niñas puedan crecer en un entorno seguro. Además, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó que los menores de edad en la frontera de México y otras rutas en Centroamérica son los más vulnerables en medio de la ruta para llegar a Estados Unidos.

Adicionalmente, determinaron que de 43,477 personas que viajaron por el Darén tenían entre 0 y 11 años de edad, y al menos 12,954 viajaban completamente solos. La directora de Migración de Panamá, Samira Gozaine, aseguró que en su última visita al Tapón del Darién vio niños recién nacidos de días, y muchos migrantes pierden a sus hijos porque pesa cargarlos, ya que les cuesta enfrentar las condiciones climáticas y del medio ambiente de la selva.

Con información de EFE

