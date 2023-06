Shakira y Lewis Hamilton de nuevo juntos: los mejores memes que dejó su último encuentro en España

Este fin de semana el mundo del entretenimiento y del deporte se ha visto bastante movido por diferentes circunstancias que se han venido registrando, y una de esas fue el regreso de Shakira a España, quien aprovechó el domingo para asistir al Grand Prix donde estuvo presente Lewis Hamilton.

Desde el mes de mayo entre ellos se viene rumorando que posiblemente exista un romance, debido a que los vieron comiendo juntos en un restaurante ubicado en Miami, las imágenes rápidamente se comenzaron a viralizar en las diversas plataformas.

Sin duda alguna los fanáticos de ambos incrementaron la polémica de un presunto amorío, luego que Lewis ofreciera una entrevista y dijera: “Necesito encontrarme una latina”, lo que deja mucho a la imaginación y podría tratarse de una indirecta para la expareja de Gerard Piqué.

La madre de Milan y Sasha aprovechó para entregarle los pequeños a su padre mientras que ella hacía otras cosas, y terminó sorprendiendo a más de uno tras mencionar que: “Es bueno estar de vuelta en Barcelona”, aunque muchos de sus internautas se fijaron, fue en el lugar que estaba, debido a que al fondo se veía una gran pista.

Tras colgar la publicación en su perfil de la red social de la camarita más de 31,000 personas le dejaron saber lo que pensaban sobre su visita, y es que algunos piensan que ella asistió para apoyarlo durante la carrera. Horas más tarde cenaron juntos en un lujoso restaurante.

“Cambiaste un Twingo por un Fórmula 1”, “Claramente cambió un Twingo por un MERCEDES”, “, Ella no fue a Barcelona por el Piqué, está por Lewis Hamilton”, “Apártense que llegó la reina”, “Espero que sea por Hamilton”, “La Barra de Hamilton, a mí no me gusta, a mí me encanta“, “Qué look tan feo”, “Muero, ojalá se dé otra oportunidad”, “La señal perfecta cuando regresamos sin problemas a lugares donde no fue divertido”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post de Instagram.

A su vez, los memes no se hicieron esperar y rápidamente se volvieron tendencia en Twitter y es que la gran mayoría de ellos hacen referencia o se burlan del exfutbolista. A continuación te mostraremos algunos:

Diosito sacó a Shakira del infierno y la puso en el mismísimo cielo 🤤 pic.twitter.com/ne3Nu44gAj— Quién la mandó? (@jana_t24) June 5, 2023

Viendo a Hamilton jajaja. En Barcelona, la ciudad del ex, jajaja. A Shakira se le reza. 🙌🏼 https://t.co/NI0z7O4xzs pic.twitter.com/xwHx2qCJt5— Rebeca (@_ajaytuque) June 4, 2023

Shakira con tremenda cara de que le dieron como cajón que no cierra.

Te miro, te observo, te analizo y te respeto Shak. pic.twitter.com/RUJF7JS54f— For Bitching Only (@ForBitchingOnly) June 5, 2023

Piqué 36 años exfutbolista se fue silbado en su despedida engaño a la mamá de sus hijos con una secretaria inventada por él/ Hamilton 38 años 7 veces campeón mundial, hoy quedó en el podio de F1 y si está con Shakira lo amamos mucho 🫶🫶 – Twingo por Mercedes 😎#LewisHamilton𓃵 pic.twitter.com/vk40prYyls— sivi🙃franc (@belovebefree123) June 4, 2023

Yo cuando veo que Shakira vuelve a Barcelona pero con Lewis Hamilton. Reinaaaaa! pic.twitter.com/ON5W0zWXFC— Ale 🙂 ♡ (@AleMendoza_9) June 5, 2023

Shakira si que pasó de TWINGO a FERRARI y la queso. pic.twitter.com/Zijm4zP8t9— Un hombre sin suelo ⏳ (@UnCieloSinSol) June 4, 2023

