Andrea Meza,estrella de Telemundo, regresó a la pasarela de la mano de Custo Barcelona para el New York Fashion Week

Andrea Meza es conductora de En Casa con Telemundo y por un momento esta belleza de origen mexicano se olvidó de las pantallas del televisor para regresar al mundo de las pasarelas y la alta costura de la mano del diseñador Custo Barcelona.

Andrea Meza retomó su vida en el mundo de la moda de alta costura. / Foto cortesía de Telemundo

La presentadora y reina de belleza mexicana, ganadora del concurso Miss Universo 2020, estuvo nada más y nada menos que desfilando para el New York Fashion Week y conversamos con ella sobre esta mágica experiencia:

Andrea, felicidades por cada reto tomado y logro alcanzado. Desfilar en el show NYFW de Custo Barcelona es ¡genial!, ¿cómo te sientes?

Me siento super contenta y agradecida por la oportunidad, es la primera vez que desfilo en el New York Fashion Week, había tenido la oportunidad de asistir a ver diferentes shows, pero nunca a caminarlo y es una plataforma muy grande. Fue una experiencia super bonita, y Telemundo estuvo ahí acompañándome en todo momento. ¡Fue genial!

Andrea Meza regresó al New York Fashion Week con Custo Barcelona. / Foto Cortesía de Telemundo

Como modelo y Miss Universo tienes experiencia en este tipo de eventos, pero llevas “alejada” de las pasarelas… ¿tuviste que prepararte de alguna manera especial, o fue como volver andar en bicicleta?

Yo creo que es como: “lo que bien se aprende nunca se olvida”, pero sí lo tienes que practicar. Yo un día antes estaba practicando mi caminada de modelo, ya sabes… y de pronto la gente que te ve caminando por la calle se te queda viendo como ‘qué estás haciendo’, pero lo tienes que hacer, porque obviamente sí, el cuerpo tiene memoria, pero digamos que puedes estar un poquito tieso y yo no me había subido a una pasarela desde que entregué la corona del Miss Universo, en diciembre de 2021, o sea, ya ha pasado un poquito de tiempo, así que sí tenía que soltar un poquito más el cuerpo. De todos modos sí estaba un poquito nerviosa antes de arrancar.

Esos nervios que sentía antes de salir al escenario en el Miss Universo… se me hizo bien raro, porque ahora en mi día a día, aveces siento que el estar en la televisión sientes un “nerviecito” y es el “rush” de estar en vivo, pero este es un nervio diferente y se sintió lindo el tener ese “subidón” de adrenalina otra vez, al pisar una pasarela.

Águeda López también participó en este desfile de Custo Barcelona. / Foto Cortesía de Telemundo.

Verte en Casa con Telemundo es realmente agradable, la cámara te ama… ¿Cómo te sientes de ser talento de Telemundo?

Ha sido increíble formar parte de Telemundo, en serio. Siento que todos los días aprendo algo nuevo. Nunca había trabajado en medios de comunicación, y siempre lo quise hacer, pero la vida me llevó por diferentes caminos, y ahora que lo estoy haciendo aprovecho cada minuto. Aprovecho y aprendo de mis compañeros, son gente super talentosa. Me encanta compartir con ellos, mi equipo de trabajo es bonito. Es uno de los trabajos más divertidos que he hecho en mi vida.

¿Volveremos a verte en este tipo de desfiles pronto, aquí en USA o en México, tal vez?

Yo espero que sí, no lo había estado buscando tanto porque estaba tan enfocada en lo que estoy haciendo con Telemundo y yo me tomo mi trabajo muy en serio y como que no quería distracciones… pero ahora que lo hice me di cuenta de que lo puedo combinar y seguir trabajando en una pasión que tengo. Espero que vengan muchos más, ya no en el NY Fashion Week de este año, ya no hay tiempo, pero en otras oportunidades que se presenten, ¡yo feliz!

Andrea Meza fue Miss Universo 2020. / Foto Cortesía de Telemundo

Tienes intención de participar en alguna telenovela con esta cadena o por qué no, de entrar a La Casa de los Famosos 3?

La Casa de los Famosos creo que no. No creo que yo esté hecha para este tipo de realitys, me parece algo super intenso. Me parece fenomenal, pero no creo que yo aguante, creo que sería la primer eliminada. No es para mi.

Telenovelas probablemente sí. Series me gustan, nunca lo hecho pero cuando tengo curiosidad en algo siempre me gusta lanzarme y atreverme a cosas diferentes, esto es algo que yo expresé que quería hacer desde que entré a la cadena -Telemundo- así que “why not”, tal vez el próximo año.

Además de En casa con Telemundo, ¿qué otro proyecto tienes en puerta?

Yo con Telemundo además de En Casa con Telemundo hago Latinx Now!, también de vez en cuando estoy en La Mesa Caliente -programa de opinión- y están por venir los Premios Billboard de la Música Latina, el 29 de septiembre, ahí estaré entrevistando a todos los artistas, para que no se lo pierdan por Telemundo.

