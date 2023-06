“Estoy soltera”: grita Selena Gómez a un grupo de futbolistas en pleno partido

Selena Gómez vuelve a darle a sus fanáticos un video épico en TikTok. La cantante y actriz estaba disfrutando de un encuentro de fútbol cuando de la nada gritó: “¡Estoy soltera! ¡Soy un poco complicada de mantener, pero los quiero mucho!”.

Muchos agradecen que Selena sea tan abierta sobre su soltería y presente a broma lo que para muchos es complicado, sobre todo cuando se está en el mercado de las citas. El portal de Showbiz también abordó este tema y destacó que junto al video la ex de Justin Bieber escribió: “Es que es una lucha constante”. Haciendo ver que en ocasiones no encontrar pareja no es algo tan sencillo de afrontar, pero vale la pena tomárselo con humor.

Dicho medio, también recuerda que no es la primera vez que Selena Gomez se expresa en estos términos sobre las dificultades que ha atravesado últimamente a la hora de encontrar el amor, tras vivir romances tan mediáticos y, en último término, decepcionantes como los que mantuvo con Justin Bieber o el también cantante The Weeknd en la década pasada.

Lamentablemente de estas relaciones la más mediática fue la que sostuvo con Justin Bieber, con quien todo parecía ir bien, hasta que ella decidió entrar a una clínica mental, días en los que él retomó su amistad con su ahora esposa Hailey Baldwin.

En mayo del año pasado y siguiendo la línea del humor, Selena se abrió mundialmente en su monólogo para ‘Saturday Night Live’ al reconocer que en esos momentos de su vida, estando tan soltera, definitivamente aceptaría a cualquiera. Comentario con el que logró generar la risa de muchos tanto en la audiencia presente como en sus telespectadores.

