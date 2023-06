El 64% de los estadounidenses está esperando que bajen las tasas hipotecarias para comprar vivienda

BMO Financial Group, señaló que en su último reporte de Índice de Progreso Financiero, encontró que las tasas hipotecarias actuales están impidiendo que muchos estadounidenses compren una casa, con el 64% diciendo que están esperando que las tasas bajen antes de ingresar al mercado, y con solo el 6% de los estadounidenses que dicen que planean comprar una casa pronto, tan pronto como en este verano.

“En comparación con hace un año, los compradores de viviendas enfrentan costos de propiedad mucho más altos debido a una combinación de tasas hipotecarias elevadas, precios de vivienda persistentemente altos e inventario limitado, lo que deja la asequibilidad de la vivienda cerca de los niveles más desafiantes en más de tres décadas”, dijo BMO Economics.

La encuesta de BMO también encontró que las percepciones de los estadounidenses sobre la economía han afectado aún más sus planes de compra de vivienda:

· La mayoría está aplazando los planes de compra: el 65% de los que no son dueños de una propiedad dicen que están postergando la compra de una casa debido al estado de la economía, siendo los asiático-estadounidenses (68%) y los hispanos (70%) los más propensos a tomar esta decisión.

· El 43% informó que ya no está seguro de si comprará o cuándo.

· La mayoría de los estadounidenses no buscan comprar en 2023: el 6% de los estadounidenses que dicen que planean comprar una casa pronto lo harán este verano y solo el 4% este otoño.

· El 32% dice que planea ingresar al mercado en 2024 o más tarde si las tasas hipotecarias bajan.

· Entre los que planean refinanciar su casa, el 81% dice que está esperando hasta que bajen las tasas.

· Los millennials y la generación Z sienten el estrés de comprar una casa: más de la mitad (56%) de esas generaciones dicen que sienten que la compra de una casa está más fuera de su alcance en comparación con cuando sus padres tenían la misma edad.

“La propiedad de la vivienda ha sido tradicionalmente una de las mejores formas de asegurar ganancias financieras a largo plazo, crear capital y lograr un progreso financiero real“, dijo Thomas Parrish, director de gestión de productos de préstamos minoristas de EE.UU. en BMO.

“Es crucial, especialmente en entornos de tasas más altas, que los estadounidenses hablen con un asesor hipotecario que pueda ayudar a preparar a los compradores para el proceso de compra de vivienda, trabajar para determinar cuánto puede pagar una persona y aclarar los conceptos erróneos sobre los muchos caminos hacia la propiedad de vivienda que En BMO, nuestro objetivo tiene que ver con la propiedad sostenible de la vivienda, por lo que tener una mayor comprensión de todos los gastos que conlleva ser propietario y pensar seriamente en su presupuesto es parte integral del éxito a largo plazo“, agregó Parrish.

Sigue leyendo:

· Encuesta muestra que el 93% de los que compraron casa recientemente en EE.UU. están arrepentidos

· Tasas hipotecarias en EE.UU. bajan, ¿es el momento perfecto para comprar casa?

· Zillow advierte a compradores que costos ocultos de vivienda pueden alcanzar los $15,000 dólares al año