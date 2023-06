¿Terminó la carrera política de Trump? Eso opina John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional

John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, opinó este lunes, durante una entrevista ofrecida a CNN, que las acusaciones en contra del ex presidente republicano sobre el manejo de documentos clasificados son “devastadoras”, e incluso sugirió que al ex presidente republicano podría habérsele acabado su carrera política.

“Es una acusación devastadora. Yo solo hablo aquí como alumno del Departamento de Justicia, porque no solo es una acusación poderosa, sino que está profundamente detallada. No solo lanzaron muchos cargos para ver cuál puede valer, este es un verdadero disparo. Y creo que debería ser el final de la carrera política de Donald Trump“, dijo Bolton en CNN. Así lo reseñó el portal de noticias The Hill.

Bolton también aseguró desconocer las razones por las que Trump tomó documentos clasificados, y recalcó que tendría que observar el contenido de dichos archivos para saber qué fue lo que ocurrió.

“Es posible que los haya tomado porque le pareciera ‘cool'”, acotó.

El ex asesor de Seguridad Nacional, que trabajó codo a codo con Trump durante gran parte de su período presidencial, espera que el Departamento de Justicia lleve a cabo un juicio rápido.

“Mientras más rápido sepamos la respuesta, independientemente de cuál sea esa respuesta, mejor será para el país. Retrasar la justicia es, como dicen, negar la justicia. La corte no debería permitir que Donald Trump tenga el tipo de retraso que yo, sospecho, es lo que quiere“, aseveró.

Asimismo, Bolton instó a Trump a desistir de sus esfuerzos para llegar a la Casa Blanca por segunda vez. A través de una publicación en la red social Twitter, Bolton le exigió a Trump que respetara la ley en lugar de violentarla.

Trump fue acusado, ante un tribunal en Miami, de 37 delitos federales. De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, estos cargos incluyen retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción a la justicia y conspiración. Trump deberá presentarse ante una corte federal en Miami el próximo martes, y ha mantenido su inocencia a pesar de las acusaciones.

Sigue leyendo:

– Ex fiscal general de Estados Unidos: presentar a Donald Trump como una víctima es ridículo

– Donald Trump repite discurso en Georgia sobre “una caza de brujas” tras ser imputado por los documentos clasificados

– Donald Trump opina que fue acusado de delitos federales para desviar la atención del supuesto “crimen masivo” de la familia de Joe Biden