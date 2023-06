Congresista Don Bacon: “El emperador (Donald Trump) está desnudo, y los republicanos debemos levantarnos y decirlo”

El congresista republicano Don Bacon, electo por el estado de Nebraska, aseguró en una rueda de prensa que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es “indefendible” y que el Partido Republicano (GOP, por sus siglas en inglés) debe decirlo abiertamente. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

“Creo que el emperador está desnudo, y que los republicanos debemos levantarnos y decirlo, porque después vienen las primarias. Les garantizo que el otro partido (el Partido Demócrata) va a decirlo“. indicó Bacon durante una rueda de prensa reseñada por The Hill.

Bacon aseguró que la conducta de Trump es “indefendible”, refiriéndose a cómo el ex presidente republicano mantuvo miles de documentos clasificados en su resort privado, Mar-a-Lago, en Florida, y que presuntamente enseñó a otras personas que no estaban autorizados a verlos.

De acuerdo con The Hill, Bacon es uno de los pocos políticos republicanos que ha decidido cuestionar abiertamente a Trump al respecto de sus imputaciones federales, pues muchos han preferido atacar al Departamento de Justicia, institución que han acusado de llevar a cabo una acusación proselitista.

Asimismo, Bacon advirtió que el hecho de que los republicanos se nieguen a reconocer la seriedad de los cargos que Trump enfrenta podría costarle la elección presidencial al Partido Republicano en las elecciones de 2024.

No obstante, varios ex funcionarios que han trabajado con Trump han cuestionado abiertamente al ex mandatario republicano.

En una entrevista ofrecida a Chris Cuomo en su programa “Cuomo”, de NewsNation, el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci predijo incluso que Trump se retiraría de la carrera presidencial.

Asimismo, el ex fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, opinó que presentar a Trump como una víctima es ridículo.

Pese a ello, Trump se declaró como “no culpable” de los 37 cargos en su contra por el caso de mal manejo de documentos clasificados, y ha asegurado que “no se rendirá” ante las acusaciones del Departamento de Justicia.

“Biden está tratando de encarcelar a su principal oponente político… tal como lo hacen en la Rusia estalinista o en la China comunista”, sentenció Trump en su primera aparición en vivo luego de haber sido acusado. “Nunca pensé que tal cosa podría suceder en Estados Unidos”.

