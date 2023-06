La eliminación de Jesús Moré generó una revolución en Top Chef VIP 2: desafiaron la decisión de los jueces

Top Chef VIP 2 es la competencia de cocina de Telemundo que se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora del Este. Y ahora que el programa está en la recta final la situación en la cocina se está volviendo en ocasiones insostenible.

Jesús Moré es uno de los últimos eliminados de Top Chef VIP 2; la decisión de los jueces Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos no fue bien recibida por los participantes de la segunda temporada de este show, razón por la cual se inició lo que nosotros llamamos “la revolución” y otros califican como rebelión, algo que lleve el nombre que lleve nunca había pasado en esta producción.

Sara Corrales, Alana Lliteras, Sebastián Villalobos y Génesis Suero no dudaron en manifestar su descontento y en compartir su opinión durante el programa en vivo ante un anonadado Moré y una muy incómoda Laura Zapata. Y es que en el último momento la decisión de éstos se vio dividida entre ambos actores mexicanos y terminaron favoreciendo a Zapata.

Sebastián no pudo tolerar la decisión y se opuso con rotundidad compartiendo sus argumentos. El influencer colombiano fue enfático y empezó su argumentación siendo claro y rotundo: “No estamos de acuerdo”, dijo éste.

En su debate dejó claro que su intención no era faltar el respeto por esta razón aseveró que aún cuando respeta el criterio de los jueces del programa él necesitaba dar su opinión: “Capaz no importa nuestra opinión”, dijo Sebastián Villalobos, para luego repetir: “pero no estamos de acuerdo”.

La situación se volvió incómoda, porque para defender a Moré, Villalobos tuvo que exponer el platillo de Laura Zapata, a quien en todo momento trató con respeto. “Entiendo que el sabor rancio es una prueba contundente de que un platillo pueda llegar a ser incomible”, dijo el colombiano. “Con todo el respeto que se merece la señora Laura, había una espina en su platillo”. Para Sebastián este hecho hacía que cualquiera que haya sido el sabor del platillo de su amigo, descalificaba a Zapata. Continuó: “En lo personal prefiero comerme un platillo que esté rancio a que por una espina me pueda llegar a pasar algo”.

No hubo forma de convencer a los jueces y Jesús Moré quedó fuera de la competencia. / Foto Cortesía de Telemundo.

Sara Corrales no se pudo aguantar y por esta razón exclamó: “Es injusto lo que está pasando”. Para poner orden ante esta eliminación el chef Antonio de Livier tuvo que tomar la palabra y reiterar el argumento por el cual tomaron la decisión que dejaba a Jesús Moré fuera del juego, destacando, en primer lugar que él no tendría porqué hacerlo por ser esta una competencia. Pero ante la insistencia de estos enumeró las razones por las cuales el plato del actor no pasó la prueba y estas fueron: “producto rancio, un caramelo incomible, un filo que estaba completamente aguado…” Todo versus la espina de Laura sí, pero “guiso delicioso”.

Juan Pablo Gil no habló mucho al momento, pero sí se manifestó en redes sociales argumentando lo siguiente, siempre a favor de Moré: “Cada quien tiene su manera de ver las cosas, ¡yo no estoy de acuerdo, por que lo rancio es del mercado que nos ponen y una espina es error del cocinero! Pero bueno, cada quien!”.

Vale agregar que previo a la eliminación de Moré, los famosos tuvieron que enfrentarse, también, con la salida del joven actor, Eduardo Barquín.

