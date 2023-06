Ex jefe de la mafia, Vittorio Amuso, pide ser liberado luego de 31 años en prisión por su avanzada edad y por su deteriorado estado de salud

El equipo legal de Vittorio “Little Vic” Amuso, ex jefe de la mafia y del crimen organizado en Estados Unidos, está pidiendo que su defendido sea liberado luego de pasar 31 años en prisión. Así lo informó el portal de noticias Fox News.

Actualmente, Amuso se encuentra recluido en una prisión federal en Butner, Carolina del Norte, luego de haber sido declarado culpable de ordenar varios asesinatos.

La defensa de Amuso, según reseñó Fox News, introdujo una moción la semana pasada indicando que su cliente, de 88 años de edad, “tiene una edad avanzada y condiciones médicas severas y crónicas. Además, ha tenido un largo tiempo en prisión, y un récord institucional perfecto“.

Estas son razones suficientes, a juicio de la defensa, para solicitar una reducción de la sentencia de Amuso.

“La esperanza de vida del Sr. Amuso es corta, y su edad avanzada, así como su estado de salud deteriorado, hacen que sus posibilidades de vida sean cortas. Su edad, así como sus dolencias médicas, han disminuido substancialmente su habilidad de mejorarse dentro de una prisión”, se lee en la moción, reseñada por Fox News.

El diario The New York Daily News reportó que varios ex líderes de la mafia y el crimen organizado han solicitado ser liberados por compasión bajo la Ley del Primer Paso de 2018 (First Step Act, en inglés).

Amuso fue declarado culpable, en el año 1992, de 54 delitos, los cuales incluyeron 9 asesinatos, extorsión, apuestas y corrupción laboral.

Por estos crímenes, Amuso fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Su nombre fue mencionado en procesos judiciales relacionados con la familia Lucchese incluso años después.

El arresto de Amuso fue llevado a cabo por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y su juicio involucró el testimonio de uno de sus amigos de toda la vida, Alfonse D’Arco.

D’Arco, según reseñó Fox News, se convirtió en un informante de las autoridades estadounidenses porque temía que sus asociados lo asesinaran a él y a su hijo. Se trata de uno de los miembros del crimen organizado de más alta jerarquía que ha traicionado a la mafia.

