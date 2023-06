Yailin ‘La Más Viral’, ex de Anuel AA, baila en una tanga de hilo y le dicen que es una “vulgar”

La cantante Yailin ‘La Más Viral‘ constantemente comparte contenido en la red social de la camarita donde muestra sus habilidades para bailar. Sin embargo, la terminan criticando porque consideran poco prudente que lo siga haciendo como cuando no era madre aún, hecho por el que los usuarios de las diversas plataformas la terminan criticando.

La dominicana aprovechó las historias de Instagram para compartir el candente video mientras sale moviendo su cuerpo al ritmo de ‘Pa ti’, tema que ella interpreta junto a 6ix9ine y fue estrenado hace pocos días y ha tenido bastante receptividad en las plataformas musicales.

Sin embargo, lo más llamativo en esta oportunidad terminó siendo el vestuario que decidió ponerse, debido a que llevó puesto como un traje de baño de dos partes y arriba para cubrir sus voluptuosos pechos tenía unas flores, y abajo una tanga de hilo blanca.

En el segundo video, donde sigue promocionando el tema musical, se le ve que se encuentra en un domicilio que pudiera ser el de ella, mientras que al fondo se observa el coche de su bebé Cattleya, pequeña que nació en marzo producto del amor que algún día existió con el puertorriqueño Anuel AA.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar, y algunos creen que hace estas cosas para llamar la atención del padre de su hija, mientras que otros se enfocaron en las cirugías que ha decidido hacerse y lo “vulgar” que se muestra.

“Ya es demasiado, con mucha falta de respeto, prácticamente desnuda”, “Pobre la niña exponiéndola ante todo vicio”, “Cuando se quite los implantes ahí me mandas una foto”, Así salga desnuda Anuel ni la pela y ese es su enojo”, “Ya quisiera todos los que la critican verse así”, “Por cosas como estas considero que cantante no es artista”, “Ella está de psiquiatra, pero urgente”, “Tanto baile y vulgaridad para nada”, “¿Y la faceta de madre para cuándo?”, “Qué vulgar”, “Ya no encuentra cómo llamar la atención de AA”, “A esta chica se le ve desesperada”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

