Rusia se mantiene investigando la relación de otros gobiernos con el alzamiento de los Wagners

Este lunes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció que Rusia se mantiene investigando si los servicios de inteligencia de Occidente tuvieron alguna implicación en la rebelión de los mercenarios de Grupo Wagner contra el gobierno de Vladimir Putin. Lavrov afirmó al respecto que los servicios de inteligencia estadounidense esperaban que el motín tuviese éxito.

Pese a los señalamientos de Estados Unidos, el jefe de la diplomacia del Kremlin afirmó que la embajadora estadounidense, Lynne Tracy, transmitió señales a los representantes rusos que radicaban, ante todo, en que Estados Unidos no está implicado en la rebelión de los Wagners.

Además, de eso, la embajadora envió un mensaje al Kremlin de que confiaba en que las armas nucleares de Rusia estuvieran bien y que los diplomáticos estadounidenses no se vieran afectados por este alzamiento que duró menos de 48 horas.

“Vi cómo informaban de los sucesos en Rusia. En particular, la CNN, si mal no recuerdo, informó que la inteligencia estadounidense sabía con varios días de antelación de los preparativos del motín, pero decidió no comentarlo a nadie“, dijo el jefe de la diplomacia.

Is the Wagner Group still looking for Moscow? pic.twitter.com/bQg4Nm3Sjy — Malkontentny Szczu. (@malmisanthrope) June 26, 2023

Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, remarcó este lunes que ni Occidente ni la Organización del Trato del Atlántico Norte (OTAN) estuvieron involucrados en el intento de sublevación del líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, contra la cúpula militar y política rusa.

En sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto, Biden explicó en un discurso en la Casa Blanca que estuvo siguiendo los hechos hora a hora con su equipo de seguridad nacional y que habló con los aliados claves por Zoom para estar seguros de que el presidente ruso, Vladímir Putin, no los culpara de lo sucedido.

El acuerdo alcanzado entre Rusia y los mercenarios, que tuvo la garantía del presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko, establece que Yevgueni Prigozhin se iría al exilio en Bielorrusia sin ser perseguido penalmente por organizar la rebelión armada, mientras que sus hombres no tendrán ninguna consecuencia por este alzamiento de los soldados de fortuna. Aunque, no se conoce el paradero del líder mercenario y no se tiene confirmó que ocurrirá exactamente con su organización.

Con información de EFE y Al Jazeera

