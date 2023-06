Anuel AA celebró el cumpleaños número 10 de su hijo mayor rodeado de lujos

El puertorriqueño Anuel AA el pasado lunes subió una nueva galería de fotos donde comparte lo que fue la increíble celebración de su hijo mayor, Pablo, al tiempo que lo hizo con un particular mensaje en la red social de la camarita donde cuenta con más de 35 millones de seguidores.

El pequeño estuvo de festejo por cumplir 10 años, y su padre aprovechó la ocasión para agasajarlo por todo lo alto, mientras que el pastel fue alusivo al juego de Mario Bros y las sonrisas entre ellos no faltaron. Además, en las imágenes se puede apreciar que pasaron un día diferente al estar en carreras en medio de una tarde lluviosa.

“Todo el mundo feliciten a @pabloanuelgaz en su cumpleaños #10. Pregúntenle quién es el mejor papá del mundo entero”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

La expareja de ‘La Bichota’ aprovechó la oportunidad para anunciar que dentro de poco seguirá con el lanzamiento de estrenos de su trabajo para que sigan disfrutando y apoyándolo: “Ya va a salir música nueva, todo el mundo pendiente”.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para comentar el contenido, fue así como dieron a conocer su inconformidad con informar que dentro de poco van a seguir escuchando más canciones, lo que traería incómodo a más de uno, por el hecho de creer que sus hijos sean usados como una estrategia de marketing.

“Cuando no tienen mujeres, entonces sí comparten con los hijos”, “Siento que Anuel está cambiando para bien”, “Felicidades para el rey de la casa”, “Aquí muchos preocupados por la hija de Anuel”, “De verdad que la gente tiene problemas, es un post de un cumpleaños y ustedes escriben de todo menos felicitar al niño, la empatía anda de vacaciones”, “Anuel no puede ser un súper papá, pero por qué siempre que festejas el cumpleaños de uno de tus hijos mandas una publicidad de un tema tuyo? Usas a todos para tu marketing”, “La gente sufriendo y él todos los días con su hijo”, “Padre no es el que engendra, es el que cría”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

