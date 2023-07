Pareja brasileña murió con 4 horas de diferencia tras 83 años de matrimonio

DCM: Casal passa 80 anos juntos e morre no mesmo dia com 4 horas de diferença no Tocantins.



Mamédio Alves Magalhães, de 105 anos, e Ana Araújo Magalhães, de 100, foram casados por 80 anos e nem a morte foi capaz de separá-los por muito tempo. Na última sexta-feira (30), o casal… pic.twitter.com/AeorsQJmPp