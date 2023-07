Julián Quiñones se muestra cómodo con la presión que recibe en el Club América: “En toda mi carrera he sabido manejar ese tipo de presión”

Las Águilas del Club América se han convertido en uno de los candidatos más importantes para conquistar el torneo Apertura 2023 de la Liga MX tras la contratación del colombiano Julián Quiñones, quien llega procedente de los Rojinegros del Atlas para intentar acabar con la sequía del equipo y lograr que finalmente se conviertan en los campeones del balompié azteca.

El principal problema de formar parte de un equipo con tanta tradición como el de Coapa es la presión que enfrentan los jugadores; sin embargo, el propio Quiñones aseguró durante una reciente entrevista para ESPN que no sufre de esos males al ser un tema con el que ha combatido a lo largo de su carrera y aseguró que eso no dañará su rendimiento en el campo.

“Creo que en toda mi carrera he sabido manejar ese tipo de presión, a medida que va pasando el tiempo y van pasando los años ya empiezas a madurar como persona y como futbolista y esas presiones uno debe saber manejarlas para bien y no para mal, como te dije vengo aquí a sumar al equipo, porque me trajeron y no tengo ninguna duda de que voy a dejar todo en la cancha para que la afición se sienta bien, para que el equipo se sienta bien y también el cuerpo técnico”, expresó.

El futbolista cafetero también detalló el motivo por el que decidió firmar un contrato con las Águilas del América y convertirse en el nuevo compañero de ataque de los azulcrema junto al mexicano Henry Martín; destacó que formar parte de la historia de este equipo es una de las mayores recompensas.

“Estoy muy contento porque es un paso muy importante en mi carrera, decidí venir acá porque es un equipo muy grande y como tal debo representarlo como es, vine a mostrar porque me trajeron acá y dejar todo en la cancha para pelear títulos”, relató.

Para finalizar, Julián Quiñones habló sobre el proceso de naturalización que está realizando para poder jugar en algún futuro con la selección mexicana debido a una invitación que le había realizado Diego Cocca cuando se desempeñaba como director técnico del Tri.

“Yo creo que todo mundo ya se ha dado cuenta de eso, estuve hablando con Cocca y la verdad es que él fue el que me invitó para estar en la Selección, yo con mucho respeto le dije que sí por todo lo que habíamos vivido en Atlas y todo lo que él me ayudó, porque esto también es una parte de él que puso en mí la confianza y todo esto se lo debo a él y siempre se lo he dicho, Diego es una parte importante de todos estos triunfos que estoy consiguiendo poco a poco y gracias a Dios eso va muy bien, gracias a Dios estoy esperando mi carta, voy a esperar y si Dios quiere que me convoquen con mucho gusto estaré en la Selección Mexicana”, concluyó.

