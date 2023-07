Kylian Mbappé dice que el PSG “no ayuda” a la hora de competir por títulos importantes

La novela de nunca acabar entre Kylian Mbappé y el París Saint-Germain toma un nuevo giro. En una entrevista que concedió al diario L’equipe con motivo de su designación como el mejor jugador francés de la temporada pasada, título otorgado por el mismo diario y France Football, el delantero tuvo unas palabras para su actual equipo, asegurando que el PSG “no ayuda” a la hora de competir por títulos importantes y honores como el Balón de Oro.

“Soy un competidor. Cuando juego es para ganar. Y poco importa contra quién juegue, mi camiseta, el lugar o el año, nunca estaré satisfecho de ganar, más aún un trofeo que no he ganado aún como la Liga de Campeones”, aseguró Mbappé en la entrevista a los diarios franceses.

En ese sentido, el delantero de 24 años aseguró que “jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide, un club que divide. Entonces, por supuesto, atrae chismes, pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo”.

El futbolista, que se encuentra envuelto en un drama con el PSG por la ampliación de su contrato, indicó que no sabe lo que le falta al equipo parisino para ganar la Champions League y que “se debe hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible”.

“Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1. Podría hacerlo mejor según mis críticos. A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una gran pregunta para mí, es para los de arriba”, agregó en su entrevista a los medios franceses.

Ante la próxima temporada, asegura que hará un “reset” y que regresará “con el hambre que todo el mundo conoce”. El PSG vuelve a los entrenamientos bajo su nuevo entrenador, el español Luis Enrique, el próximo lunes.

