Tekashi 6ix9ine le pide a Anuel AA resolver la situación a los golpes y luego elimina el video

Desde hace algunas semanas Yailin ‘la más viral’ ha demostrado que la relación entre ella y Anuel AA por la pequeña recién nacida que tienen no es completamente buena, debido a que le han preguntado y se queda sin comentarios sobre lo mencionado.

A su vez, esta semana las cosas para ellos fueron empeorando de manera pública, y es que el puertorriqueño se tomó unos segundos de su tiempo para compartir una postal del rostro de Cattleya, hecho que la madre de la pequeña había evitado desde el nacimiento, pues siempre compartía imágenes con algunos emojis en su carita.

Tekashi 6ix9ine ha salido en defensa de la dominicana y a través de las historias de la red social de la camarita le ha estado dedicando cierta cantidad de mensajes al intérprete de ‘Ley Seca’, hecho que lo ha llevado a responder y mencionar cosas del pasado.

Tekashi 6ix9ine le pide a Anuel AA no subir cosas de Yailin

El rapero el pasado viernes subió un estado a la mencionada aplicación que acompañó con el siguiente mensaje: “Anuel ya no subas nada más. Si no es para encontrarte conmigo“. Sin embargo, para la sorpresa de muchos, este sábado el video ya fue eliminado, luego de haber transcurrido algunas horas.

“Yo no sé si quieres confundir a los fans tuyos y a tu audiencia diciendo que tú eres un gánster. Yo te conozco a ti y tú no eres así, tú andas con una pila de seguridad, tú andas, tú sabes, con bola de tigre. Yo te conozco a ti, tú no te gusta fajarte con la gente”, comenzó diciendo en el audiovisual.

Rapero le pide a Anuel AA llegar a los golpes

El intérprete de ‘Pa ti’, manifestó que ya en una ocasión había dicho que le gustaría llegar a los golpes con él. Por ello, vio necesario hacer una solicitud pública para que se encuentren encerrados en un lugar y dejar atrás todo lo sucedido, fue así como le dijo que pusiera lugar y fecha para que se dé el momento.

“Te dije mira, yo quiero pelear contigo, vamos a fajarnos, vamos a encerrarnos en un cuarto y fajamos. Mira, olvídate de los que pasó, tú y yo vamos a fajarnos. Tú me dices donde tú quieres encontrar, nos fajamos tú y yo… nos encerramos en un cuarto y ya y terminamos esto, vamos”, agregó en el video eliminado.

