La NBA aprueba dos nuevas reglas: Penalización por ‘flopping’ y un ‘challenge’ extra si aciertan el primero

Durante los últimos años, los distintos deportes de Estados Unidos han aprobado nuevas reglas con la intención de mejorar sus ligas y la NBA no quiere ser la excepción, para ello ha añadido dos normas a su reglamento la cuales entrarán en vigencia a partir de la próxima temporada, así lo ha anunciado el organismo este martes.

Luego de varias semanas de estudio, la NBA aprobó como primera regla, la penalización para los jugadores que exageren las faltas en su contra y/o simulen recibir algún tipo de contacto agresivo para generar una falta a su favor, un acto que también es conocido como ‘flopping’.

En caso de que algún jugador cometa la infracción de hacer ‘flopping’, se le pitará un falta técnica y el equipo rival tendrá la oportunidad de cobrar un tiro libre, sin embargo, esta falta técnica no contará para una eventual expulsión del jugador.

La NBA está celebrando la Summer League en Las Vegas con los mejores novatos. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

La segunda regla aprobada tiene que ver con el ‘challenge’ o revisión de jugadas polémicas a través de video, y es que a partir de la venidera zafra, a los entrenadores que salgan favorecidos al momento de solicitar la revisión de alguna jugada, se le concederá una segunda oportunidad para el uso del ‘challenge’.

Cabe recordar que, hasta la temporada pasada, los directores técnicos tenían una sola oportunidad de solicitar la revisión de alguna jugada polémica si así lo consideraban necesario, sin embargo, ese ‘challenge’ se perdía fuera o no exitosa la revisión para el equipo que reclamaba, lo que hacía que muchos técnicos no lo pidieran hasta los últimos minutos para no malgastar ese as bajo la manga incluso en casos en los que era evidente que los árbitros se habían equivocado.

Pero ahora, tal y como ocurre en el béisbol de Grandes Ligas, si la revisión de la jugada favorece al equipo que la solicitó, este seguirá teniendo el derecho a usarlo una vez más.

Fingir o exagerar faltas se ha convertido en una polémica recurrente en la liga. Por ejemplo, el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, acusó en los últimos ‘playoff’ a Los Angeles Lakers de hacer ‘flopping’ en la semifinal del Oeste en la que se acabaron imponiendo los de púrpura y oro.

Con información de EFE.

Lea también:

– Victor Wembanyama se quitó el miedo de novato y brilló en segundo amistoso con los San Antonio Spurs

– Incansable: Gregg Popovich renovó por cinco temporadas con Spurs y ganará más de $80 millones de dólares

– NBA Cup: ¿Cuál es y cómo será el formato del nuevo torneo que organizará la liga estadounidense?