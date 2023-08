Universidad Estatal de Michigan conmemorará a las víctimas de tiroteo masivo ocurrido en febrero de este año

Funcionarios de la Universidad Estatal de Michigan planean cancelar las clases en el primer aniversario del tiroteo masivo que ocasionó la muerte de tres estudiantes el pasado 13 de febrero, con el fin de conmemorar a las víctimas. Así lo informó la agencia de noticias Associated Press.

De acuerdo con el canal WJBK-TV, la universidad anunció este martes que las clases serían canceladas el próximo 13 de febrero.

La presidenta interina de la universidad, Teresa Woodruff, dijo que la institución permanecerá abierta ese día y que se llevará a cabo un acto conmemorativo. Asimismo, aclaró que las clases serían reanudadas al día siguiente, el 14 de febrero.

El pasado 13 de febrero, un hombre identificado como Anthony McRae empezó a disparar en la universidad, específicamente en el Berkey Hall y en el espacio denominado como MSU Union.

Durante este tiroteo, tres estudiantes, identificados como Brian Fraser, Arielle Anderson y Alexandria Verner, fueron asesinados.

Asimismo, otros cinco estudiantes resultaron heridos.

De acuerdo con información reseñada por The Associated Press, McRae, el tirador, no tenía conexión con las víctimas ni con la universidad, según informaron los investigadores del caso.

McRae se quitó la vida la noche del tiroteo luego de ser confrontado por la policía. Los investigadores informaron en abril que no pudieron determinar un motivo específico para que ocurriera el tiroteo.

En el mes de junio, declarado como el Mes de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, el congresista demócrata Dan Goldman emitió un comunicado en el que denunció que, durante la primera mitad del año 2023, se registraron 332 tiroteos masivos en Estados Unidos.

“Solo vamos a mitad de año, y más de 21,000 personas han muerto por la violencia con armas de fuego. Ha habido 332 tiroteos masivos en los últimos 6 meses en Estados Unidos. Eso es cerca de dos tiroteos masivos cada día”, advirtió Goldman en esa oportunidad.

