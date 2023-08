Demócratas se niegan a hacer recortes del Seguro Social y proponen buscar soluciones conjuntas al problema de la deuda

A pesar de que el gobierno del presidente Joe Biden se ha promocionado a sí mismo como uno de los grandes impulsores de la economía estadounidense, parte de los miedos en torno a la coyuntura nacional todavía persisten, especialmente si se tiene en cuenta el tema de la deuda. Pese a ello, los demócratas en el Senado de EE.UU. tienen algo claro: el Seguro Social no debe ser tocado.

Este lunes, el senador demócrata Chris Coons recalcó esto durante una entrevista al programa “Squawk Box” de CNBC, al asegurar que los demócratas no van a recortar los beneficios del Seguro Social, los cuales han ayudado a millones de personas a salir de la pobreza.

“Reconozco que el arte de la política es encontrar acuerdos que ambos partidos puedan apoyar. Pero, francamente, al final del día, los demócratas no van a recortar los beneficios del Seguro Social“, aseveró Coons al momento de referirse a la reducción de la deuda.

El comentario del senador demócrata tiene un contexto específico: el hecho de que la calificadora de riesgo Fitch Ratings redujera la calificación de Estados Unidos de AAA a AA+, argumentando la posibilidad de que se profundice el deterioro fiscal en los próximos tres años, así como posibles problemas de gobernanza y una mayor deuda.

Asimismo, Fitch Ratings aseguró que la rebaja de la calificación también se debe a que los enfrentamientos políticos entre demócratas y republicanos sobre el límite de la deuda y las resoluciones a última hora “han erosionado la confianza en la gestión fiscal”.

Al respecto de estas preocupaciones, el senador Coons aseguró que los legisladores deben encontrar una forma de “domar la deuda y el déficit”, y que estas políticas públicas deben aludir, de igual forma, a las ganancias.

“La mayoría de los republicanos con los que me he reunido o he hablado no considerarán (tocar) las ganancias“, aseveró Coons.

El senador recalcó además, según reseñó CNBC, que apoyaría un incremento de los impuestos sobre los estadounidenses con mayor cantidad de recursos, pues, de esta forma, se podría mejorar la sostenibilidad de los programas sociales como Medicare o el Seguro Social.

