Pasajera de American Airlines que atrasó vuelo por horas tras alegar que pasajero detrás suyo no era real vive en una casa de $2 millones en Texas

La pasajera de American Airlines que se volvió viral por montar un berrinche en pleno avión bajo el alegato de que la persona detrás de ella no era real vive en una mansión valorada en $2 millones en el vecindario Lakewood, en Dallas, Texas.

Un reporte esta semana del New York Post señala que Tiffany Gomas, quien fue sacada del avión el 2 de julio por provocar retrasos de horas debido a su comportamiento, es una reconocida ejecutiva de mercadeo que fue vicepresidenta de Elevate Brand Marketing. En el 2017, fue nombrada como una “estrella en ascenso” dentro la industria en un artículo de una publicación comercial.

Gomas, de 38 años y graduada de la Universidad Estatal de Oklahoma, llegó a ser mentora de jóvenes que estaban empezando en la industria y superó a profesionales de la vieja guardia en el mundo del mercadeo, según indicó al medio Dave Sedlin, un excompañero de labores de la mujer.

Sin embargo, el comportamiento por el que Gomas se volvió viral el mes pasado no coincide con su destacado historial profesional.

“Ese cabr** allá atrás no es real“, se le escucha decir a Gomas en un video captado por otro pasajero del vuelo.

“Tú te puedes sentar en este avión y puedes morirte jodi**mente con ellos o no. Yo no voy (a morir)”, añade la mujer en la grabación a los otros viajeros.

Aunque amenazó varias veces con salir del avión en medio de la histeria mientras caminaba de un lado a otro por el pasillo, finalmente Gomas tuvo que ser retirada a la fuerza.

El suceso inició cuando Gomas se peleó con unos parientes con los que viajaba y los acusó de robarle sus AirPods, según reportaron fuentes policiales.

“La fémina luego empezó a alegar que el avión no era seguro y que no quería que despegara por su creencia de que no llegaría a su destino”, lee la denuncia policial que cita el Post.

Debido a sus expresiones, el personal de vuelo 1009 consideró que era necesario inspeccionar nuevamente la aeronave. A esos fines, todos los pasajeros fueron obligados a abandonar el avión.

Personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en Forth Worth examinó el aeroplano con destino a Orlando, Florida, y no hallaron nada sospechoso.

Cuando los agentes llegaron, Gomas lucía perturbada e intentaba ingresar nuevamente al avión.

El administrador del aeropuerto le entregó una notificación a Gomas de traspaso delictivo verbal que la mujer no firmó. Sin embargo, aunque la Policía la entrevistó, nunca fue arrestada o tomada bajo custodia.

Gomas no ha hecho expresiones públicas ni a medios sobre el incidente.

