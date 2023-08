Shakira abre su blusón para presumir su brasier de encaje mientras canta y baila

La cantante Shakira en su perfil de la red social de la camarita supera los 88 millones de seguidores, plataforma donde aprovecha para dirigirse a miles de fanáticos que se encuentran por el mundo, más en aquellos que no pierden la oportunidad de ver el contenido que hace público.

La colombiana el pasado martes subió un video a la mencionada aplicación, espacio que utiliza para mostrar lo que en oportunidades se encuentra realizando. En esta ocasión sorprendió a más de uno y no precisamente por su voz, todo lo contrario, debido a que su vestuario fue atractivo.

La barranquillera de 46 años compartió lo que sería el doblaje de ‘sprinter’, tema interpretado por Dave y Central Cee, al tiempo que se ve que está disfrutando la canción. Sin embargo, su look fue colorido debido a que se puso un brasier rosado de encaje, mientras que su blusón verde lo dejó abierto para mostrar un poco más.

“No sé qué se hizo en la cara, pero la verdad ya se está pareciendo a Pamela Anderson después de tanto botox”, “Ahora ya no sale de las redes, antes ni posteaba nada”, “Cuando el gusto musical mío, no es igual que el de ella, pero me sigue encantando”, “Piqué te tenía estancada estás volando”, “Necesitamos un nuevo disco Shaki”, “Yo espero que eso sea una colaboración”, “La más dura haciendo música”, “Me encanta porque ahora te ves tan renovada”, “La felicidad se nota”, “La latina más linda del mundo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Shakira posa de espalda para presumir sus voluptuosos atributos

· Gerard Piqué vivirá con Clara Chía en la misma mansión que compartió con Shakira

· Iker Casillas gasta broma a Gerard Piqué y pide el ‘Waka Waka’ de Shakira en la fiesta de la Kings League [Video]