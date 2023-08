Standard de Lieja anunció la incorporación del mexicano Jorge Ruvalcaba desde Pumas de la UNAM

Este jueves el Standard de Lieja oficializó la incorporación del joven mexicano Jorge Ruvalcaba, quien llega procedente de Pumas de la UNAM en calidad de cedido y estará en el club belga hasta el 30 de junio de 2024.

“Imagínate. Casi casi que en un año me pasó todo muy rápido. Tengo mucha suerte y es un orgullo estar aquí. En Estados Unidos estaba en la Ocelot Academy. Me vieron de Pumas, me dijeron que a la Sub-20 y sin pensarla me vine”, comentó Ruvalcaba para ESPN luego de anunciarse su salto a Europa.

El joven de 22 años disputó 42 encuentros con la camiseta del Club Pumas entre Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup. Durante su etapa con el club mexicano logró anotar 5 tantos y dio otras 3 asistencias.

Ruvalcaba destaca como un extremo izquierdo con muy buena velocidad y regate, a pesar de que también puede jugar como mediocampista interior, en poco tiempo se supo ganar el cariño de la afición del equipo y perfilarse para ser seleccionado nacional, pues ya vistió en cuatro ocasiones la camiseta del Tri en la categoría sub-20.

El talentoso delantero podría debutar el próximo 11 de agosto en el inicio de la segunda división belga, campeonato que disputa el equipo filial del Standard de Lieja el SL16fc, que iniciará el torneo enfrentando al RFC Seraing.

Por otra parte el mexicano nacido en Estados Unidos, coincidirá en la liga belga con su compatriota Gerardo Arteaga, quien es jugador del Genk. Carlos Hermosillo, Omar Govea y hasta el Memo Ochoa, son otros mexicanos que han tenido paso por la liga de este país.

Memo Ochoa incluso logró salir campeón con el Standard en 2018 y terminó disputando 3 temporadas con Los Rocuches.

El Standard de Lieja es el cuarto equipo más ganador de Bélgica con 10 campeonatos. El último de ellos en el año 2009. La pasada temporada terminaron terceros en la tabla, pero quedaron eliminados en los playoffs para acceder a un cupo para la Europa League.

