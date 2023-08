Adolescente baleado en centro comunitario: no hay lugar a salvo en Nueva York

Un joven de 17 años fue gravemente hospitalizado anoche tras recibir un disparo dentro de un centro comunitario en Brooklyn (NYC).

El crimen ocurrió en “Major R. Owens Health & Wellness Community Center” en Crown Heights alrededor de las 7:30 p.m. del jueves. El adolescente no identificado recibió un disparo en el abdomen y fue transportado al Health+Hospitals/Kings County en estado crítico, informó Brooklyn Paper.

No está claro qué condujo al tiroteo, pero las autoridades creen que él era el objetivo previsto en medio de una disputa. El pistolero huyó del lugar, donde un arma fue recuperada, reportó ABC News.

El centro comunitario no ha emitido comentarios. Ese espacio, que lleva el nombre del ex congresista Mayor R. Owens que murió en 2013, tiene áreas de múltiples usos y alberga deportes para adultos y jóvenes, así como artes escénicas y visuales. No está claro en qué tipo de actividad se produjo la balacera de anoche.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La semana pasada, también en Crown Heights, un joven de 26 años murió de una herida de bala en el pecho y su amigo resultó herido a plena luz de día. Cerca de allí días antes un hombre de 31 años murió baleado de madrugada al discutir con otro durante la fiesta de lanzamiento de un álbum de música caribeña dentro de un salón de eventos.

Los jóvenes son cada vez más protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas.

En septiembre un informe de NYPD encontró que la reincidencia entre los adolescentes había aumentado drásticamente durante los últimos cinco años y el número de pistoleros y sus víctimas menores de edad se había triplicado.