Eva Cedeño recuerda su primera escena al desnudo: “Antes de grabarla me dio un ataque de llanto horrible”

Eva Cedeño confiesa que, aunque ha grabado decenas de escenas muy complicadas, una de las que más le costó trabajo tanto personal como profesionalmente fue la primera ocasión en la que tuvo que aparecer sin ropa.

En una charla para el programa “Pinky Promise”, la actriz recordó cuando participó en la telenovela “Por Amar Sin Ley” y aseguró que no se sintió nada cómoda, pues estaba acostumbrada a no tener que mostrar su cuerpo.

“Era una escena en donde se supone que me cachaban dentro del despacho del que era mi amante completamente desnuda, entonces llega la esposa y me empieza a jalonear. Antes de grabarla me dio un ataque de llanto horrible porque además en ese entonces yo era una persona completamente insegura de mi cuerpo”, dijo Eva.

Para finalizar, la actriz reconoció que Ana Brenda Contreras, quien protagonizaba dicho melodrama, fue de gran ayuda en la grabación de la escena, pues tuvo la idea de pasarle un vestido para que pudiera taparse.

