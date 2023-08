Así será el calendario de los Knicks para la temporada 2023-2024 de la NBA

La NBA dio a conocer su calendario oficial para la temporada 2023-2024 y los New York Knicks se estrenan en casa contra unos Boston Celtics que llegaron a las Finales de la Conferencia Este la temporada pasada.

Posteriormente, los Knicks se enfrentan a Donovan Mitchell y los Cleveland Cavaliers en un back-to-back en casa. En total, 12 de los primeros 16 partidos de los Knicks son contra equipos que llegaron al Torneo Play-In la temporada pasada. Once de esos partidos son contra equipos de playoffs de 2023.

En los enfrentamientos con su rival de ciudad, se enfrentarán a los Nets en Brooklyn el 20 de diciembre y el 23 de enero y luego les recibirán dos veces en las tres últimas semanas de la temporada (23 de marzo y 12 de abril, penúltimo partido de la temporada).

La rivalidad del East River tiene un elemento añadido esta temporada, ya que los antiguos compañeros de equipo de Villanova, y actuales Knicks, Jalen Brunson, Josh Hart y Donte DiVincenzo se enfrentan a Mikal Bridges, de Brooklyn.

Los Knicks tienen 12 juegos consecutivos con viajes esta temporada. El promedio de la liga para back-to-backs con los viajes de este año es de nueve.

Además, tendrán dos viajes de cinco partidos y ocho días en un periodo de cinco semanas. El segundo viaje termina con un partido en Brooklyn el 20 de diciembre. Un tramo duro de la temporada para el club de Tom Thibodeau.

Transmisiones “especiales” de la NBA

El Día de Navidad nuevamente traerá cinco juegos, todos los cuales serán transmitidos por ABC o ESPN. El programa comienza con los Bucks en Nueva York ante Knicks (12 p.m. ET, ESPN), seguida de Golden State en Denver (2:30 p.m. ET, ABC/ESPN) y Boston en Lakers (5 p.m. ET, ABC/ESPN).

Luego, en horario estelar, los 76ers visitan al Heat (8 p.m. ET, ESPN), seguidos de Dallas en Phoenix (10:30 p.m. ET, ESPN), con Kyrie Irving enfrentándose cara a cara con su ex compañero de los Brooklyn Nets, Kevin Durant.

Habrá cuatro partidos televisados a nivel nacional el Día de Martin Luther King Jr.: Houston Rockets en Philadelphia (1 p.m. ET, NBA TV); San Antonio en Atlanta Hawks (3:30 p.m. ET, TNT); Golden State en Memphis Grizzlies (6 p.m. ET, TNT); y Oklahoma City Thunder en Lakers (10:30 p.m. ET, NBA TV).

La semana siguiente, la NBA también tendrá la “Semana de los Rivales”, con 11 juegos televisados a nivel nacional: Knicks-Nets y Lakers-LA Clippers en TNT el 23 de enero; Thunder-Spurs y Suns-Mavericks por ESPN el 24 de enero; Celtics-Heat y Kings-Warriors en TNT el 25 de enero; Mavericks-Hawks y Portland Trail Blazers-Spurs en NBA TV el 26 de enero; y Heat-Knicks, 76ers-Nuggets y Lakers-Warriors el 27 de enero por ABC.

