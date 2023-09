Yailin ‘la más viral’ reaparece tras escándalo por presuntamente Tekashi 6ix9ine haberla golpeado

Finalizando el mes de agosto, Yailin ‘la más viral’ se vio sumergida en un nuevo escándalo de presunta violencia doméstica, solamente que esta vez se encuentra alejado de las acusaciones que hizo en contra de Anuel AA, padre de su pequeña hija. En esta ocasión tendría que ver Tekashi 6ix9ine, quien supuestamente la habría agredido físicamente.

Desde entonces ambos prefirieron ausentarse un poco de las plataformas, hecho que a los fanáticos les llamó mucho la atención debido a que ellos suelen ser muy activos con el contenido que hacen público. Por ello, el pasado lunes la dominicana decidió romper el silencio tras las constantes preguntas sobre dónde se encontraría, y mencionó que está buscando mejorar para dar lo mejor de ella.

“Sé que preguntan dónde estoy… Trabajando para ustedes, llenándome de musa para crear, con todo. Con amor, Yailin”, fue el mensaje que colgó en las historias de la red social de la camarita, aplicación donde cuenta con más de 11 millones de seguidores.

“Vamos a ver si se prepara y se pone para ella”, “Esperemos que cuando regrese ya sepa hablar un poco de inglés y esté más preparada para su concierto y sus entrevistas”, “Se preparará y que no haga más el ridículo y que no salga hasta que esté preparada”, “Aparte de que no sé si le dieron y quería esconder esos moretones”, “Los mejores deseos para ti bendiciones”, “Toda la vibra y lo mejor para ti Yai”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Tekashi 6ix9ine le habría pegado a Yailin ‘la más viral’

“Supuesta y alegadamente Yailin habría llamado al número de emergencia para pedir ayuda, pues al parecer Tekashi la habría golpeado, así lo dio a conocer en sus redes sociales Arismendy Manon, quien tuvo supuestamente una conversación con un trabajador del sistema nacional de emergencias”, se escucha decir en un trabajo especial que realizaron en el programa ‘Chisme No Like’.

“Líder lo que le voy a decir por esta vía sé que no es ético, hasta me podrían votar de la institución. Yo trabajo en el sistema nacional de emergencia 911 en recepción de llamadas. Ayer entró la llamada a las 2:05 de la madrugada de este miércoles, Yailin llamando porque Tekashi le dio supuestamente un extrayon y una galleta, se escuchaba en la llamada llorando y diciéndole a los de seguridad del hotel que no lo dejaron ir porque ella lo iba a meter preso”, se aprecia en una captura de pantalla que se hizo pública hace unos días.

