Hallan sin vida a mujer de 20 años en su apartamento en Nueva York

Una mujer de 20 años fue encontrada muerta y en avanzado estado de descomposición ayer dentro de su apartamento en Brooklyn (NYC) durante un control de bienestar de la policía.

El cadáver fue hallado después de que un familiar preocupado llamara a la policía de Nueva York porque no había tenido noticias de la joven durante mucho tiempo. Los agentes encontraron a la víctima en posición fetal en el sofá del apartamento en President Street, cerca de Bedford Avenue en Crown Heights, el antiguo Bedford Union Armory que ahora ofrece viviendas asequibles, alrededor de las 7:20 a.m. del jueves, reportó New York Post.

El cuerpo no tenía signos evidentes de trauma, dijo la policía. La oficina del médico forense de la ciudad tiene pendiente determinar cuándo y cómo murió exactamente la mujer. Su nombre no fue divulgado de inmediato.

En un caso similar, a fines de julio dos cadáveres masculinos en avanzado estado de descomposición fueron hallados dentro de un apartamento en Brooklyn. En mayo también en ese condado un hombre de 39 años y su madre de 76 fueron encontrados muertos y muy descompuestos en su vivienda.

En octubre un hombre murió dentro de su apartamento en Harlem y el cadáver pasó varios días sin ser advertido, hasta que la sangre comenzó a gotear a su vecina del piso de abajo.

En el verano de 2022 Kathryn Marie Gallagher, diseñadora de modas de 35 años, fue hallada muerta en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC). Meses después se determinó que había sido víctima de un homicidio por intoxicación aguda por los efectos combinados de fentanilo, etanol y p-fluorofentanilo. El médico forense de la ciudad también dijo que murió por “robo facilitado por drogas”, lo que indica que alguien pudo haberla dopado para sustraerle algo, aunque NYPD no dio más detalles sobre si había sido robada.

En enero de 2022 el esqueleto de un anciano de 84 años fue encontrado dentro de un apartamento donde aún vivía su esposa entre grandes cantidades de basura y excremento en Brooklyn.

En marzo de 2021 una mujer de 75 años y su hijo autista fueron encontrados muertos en el interior de su apartamento en un edificio NYCHA en Queens.