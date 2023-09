Gerardo Martino habla sobre el futuro de Messi con la selección de Argentina: “No lo imagino regresando antes”

El director técnico del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), Gerardo ‘Tata’ Martino, habló sobre la presunta lesión que sufrió el delantero Lionel Messi durante la victoria de la selección de Argentina ante el combinado nacional de Ecuador 1-0 en el primer partido de las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá; y que reunirá a 48 selecciones por primera vez en la historia del deporte.

El entrenador consideró que Messi tendrá minutos en el partido contra la selección de Bolivia y no regresará a las filas del cuadro de Florida antes de lo esperado; admitió que esto se debe al gran compromiso que tiene la estrella albiceleste con el equipo de su país tras haber conquistado el Mundial de la FIFA Qatar 2022.

“Bueno, en principio no parece nada importante (la lesión), sí, síntomas de cansancio, por lo menos el reporte que tenemos después del partido y tenemos que esperar el día de hoy para saber con mayor precisión”, expresó Martino, según TUDN.

“No es algo que me animaría a decir, es demasiado pronto. Creo que hoy puede ser un día importante (para saber más de la lesión), pero tampoco me imagino si Messi tiene posibilidades de jugar con Bolivia, no me lo imagino regresando“, resaltó el estratega.

Recordemos que Lionel Messi tuvo que abandonar el partido contra Ecuador en el minuto 89; el hecho generó fuertes dudas por parte de la afición y los especialistas en el deporte ante una posible lesión por parte del delantero argentino, aunque no se dio a conocer ningún suceso que resulte grave para su salud hasta la fecha.

Para finalizar, el entrenador del Inter Miami se mostró bastante enfocado en poder lograr un buen resultado en el partido que disputarán este fin de semana contra el Sporting Kansas City; el duelo es crucial para el futuro del conjunto presidido por David Beckham al estar actualmente en la búsqueda de los playoffs y por tener la ausencia de sus principales figuras por la Fecha FIFA.

“Termina siendo una cuestión de equipo, no de una individualidad, las ausencias sabíamos desde que llegaron las contrataciones nuevas, sabíamos que esto podía suceder y hacía como 20 días que estábamos con las preconvocatorias, imaginábamos esta situación así que no es ninguna sorpresa tampoco. No creo que los futbolistas que vengan de la selección entre el martes, miércoles y jueves tengan lugar para descanso, a menos que haya alguno que no llegue en buenas condiciones”, concluyó el ‘Tata’ Martino.

