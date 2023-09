Elizabeth Curiel, corresponsal de ‘El Gordo y La Flaca’, relata que ha recibido amenazas de muerte por su trabajo

El próximo 21 de septiembre uno de los programas de Univision tendrá la oportunidad de festejar por todo lo alto, debido a que ‘El Gordo y la Flaca‘ estará celebrando que cumplen 25 años al aire con los mismos conductores desde el inicio. Por ello, es conocido que gran parte del contenido que transmiten llega directamente desde otra nación.

Lili Estefan, conductora oficial del espacio, comenzó diciendo en una reciente emisión lo siguiente: “Para nadie es un secreto que ‘El Gordo y La Flaca’ se nutre del basto e interesante contenido que llega desde México”.

Su compañero Raúl de Molina respaldó lo que ella mencionó: “Ha sido indispensable para el éxito de nuestro show. El trabajo de nuestros técnicos, productores y corresponsales como nuestra querida Elizabeth Curiel”.

Elizabeth Curiel es una de las corresponsales que trabaja en el programa de entretenimiento desde hace casi dos décadas y las anécdotas le sobran, debido a la gran cantidad de eventos y pautas que le ha tocado cubrir en su carrera. Sin embargo, ha tenido fuertes situaciones donde la amenazaron con querer quitarle la vida.

“Difícil no lo he sentido Raúl, te lo digo sinceramente porque es algo que me gusta, siempre pensé trabajar en la televisión. Una amenaza que recibí directamente de familiares de un cantante muy importante de México del que no voy a mencionar el nombre. Sí, fue algo muy fuerte porque me mencionaron a mis hijas, la familia de un personaje importante en México”, comenzó diciendo la reportera.

La mexicana comentó que la amarga situación para ella se registró debido a que las partes involucradas llegaron a pensar que se dijeron cosas que no se mencionaron cuando correspondían, aunque supo manejar lo sucedido para acabar con el amedrentamiento que también recibieron sus hijas.

“Pensaban que habíamos dicho cosas que no se dijeron en su momento, pero yo tomé la decisión de enfrentarlo, es así como se tienen que hacer las cosas, lo enfrenté, lo hablé con él y le dije que eso no fue así. Y se solucionó así afortunadamente. Ese tipo de personas, cuando quieren hacerte algo, te lo hacen sin avisar”, añadió en el programa.

