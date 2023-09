Lewis Hamilton criticó comentarios racistas de Helmut Marko sobre ‘Checo’ Pérez

El piloto británico, Lewis Hamilton, no dejó pasar la oportunidad para declarar en contra de la hiriente, xenófoba y geográficamente errónea frase del principal asesor de Red Bull Helmut Marko sobre el mexicano Sergio Checo Pérez.

“Es sudamericano y no puede concentrarse tanto como Max Verstappen y Sebastian Vettel” dijo Marko quien comanda el programa de desarrollo de jóvenes del team.

Marko pidió disculpas en un frío comunicado y Checo aseguró que daba por zanjado el tema, pero el heptacampeón no dejó pasar sus dichos.

“Es completamente inaceptable lo que ha dicho”, disparó Hamilton sobre Marko, quien, además de su comentario poco atinado, mostró problemas con la geografía, porque México está en América del Norte.

El inglés de Mercedes, conocido por ser un fuerte promotor de la igualdad y ha realizado varios llamamientos hasta portando remeras alusivas en los podios, agregó en la entrevista con la cadena Sky Sports: “Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación en este deporte, que no debería haberlo, que haya líderes y personas en su posición que hagan comentarios así no es bueno para nosotros de cara al futuro. Creo que pone de relieve, en primer lugar, el trabajo que queda por hacer. Hay mucha gente en segundo plano que realmente intenta combatir este tipo de cosas, pero es difícil maniobrar si hay gente en la cúpula que tiene ese tipo de mentalidad, que nos impide progresar”.

“Los equipos, cuando han tenido individuos, en particular pilotos, que han hecho comentarios, pero también algunos individuos de más bajo rango, por lo general son retirados o al menos hacen un comunicado y dicen que no apoyan ese tipo de cosas. Así que es interesante que no lo hayan hecho en este caso, pero no es mi equipo y no es como nosotros nos movemos como equipo”, fue el lapidario comentario de Hamilton.

Hamilton y Pérez mantiene una buena amistad / Getty Images: BEN STANSALL

Lucha contra el racismo

Hamilton insistió en seguir haciendo campañas, como la de ‘Race As One’, para eliminar el racismo y la discriminación.

“Simplemente muestra lo importante que es que sigamos haciendo el trabajo, como lo estoy tratando de hacer con mi equipo y con el deporte”.

Pero, “todavía tenemos mucho trabajo por hacer en el futuro para asegurarnos de que esto sea un entorno más inclusivo”.

Después de la disculpa de Helmut Marko a Checo Pérez, quien las aceptó y reveló que no se sintió ofendido, Red Bull Racing le ha dicho a Sky Sports News que no aprueban sus comentarios y enfatizarán en que no hay lugar para el racismo o la xenofobia en F1 o en la sociedad en general.

